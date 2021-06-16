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ФЦИ ЕАБР хочет создать евразийскую туристическую платформу

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- Александра Василькова
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Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР, Фонд) заинтересован в партнерстве с лидерами рынка для реализации евразийской туристической платформы. Об этом в ходе Российского туристического форума "Путешествуй" заявила представитель Фонда Юлия Чалая.

По ее словам, евразийская туристическая платформа должна содержать необходимые путешественникам сервисы и актуальный контент, реализовать функцию интеллектуального планировщика маршрута, предоставлять G2C-услуги, например визы для въездного туризма по странам ЕАЭС. Решение должно обеспечивать как прямое подключение стран и субъектов МСП через контракты и стандарты платформы, так и выступать мощным агрегатором уже существующих сервисов.

- В условиях пандемии особо востребованы альтернативные привычным маршруты. Евразийские страны могут предложить интересные локации и новые маршруты для туристов, а платформа сможет подсказать все возможные опции. Мы формируем платформы на балансе бизнес-интересов и стратегических интеграционных приоритетов, таких как цифровой суверенитет, создание общих рынков и инфраструктур, вовлечение на платформу максимального числа поставщиков из всех стран региона ЕАЭС+, добросовестная конкуренция и защита пользователей, - подчеркнула Юлия Чалая.

Напомним, Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, штаб-квартира находится в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.


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URL: https://www.vb.kg/402280
Теги:
ЕАБР, туризм, ЕАЭС, Кыргызстан, коронавирус
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