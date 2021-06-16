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Завтра в Бишкеке пройдет Круглый стол по обсуждению закона об МСУ

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- Бакыт Басарбек
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Завтра, 17 июня 2021 года, в Бишкеке состоится Круглый стол по обсуждению проекта Закона Кыргызской Республики о местном самоуправлении (МСУ). Документ, напомним, опубликован на сайте президента.

Мероприятие пройдет с участием представителей правительства и гражданского общества. Также планируют приехать главы айыл окмоту.

В качестве экспертов привлечены руководитель проекта "Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс" Бекиев Бекболот, и независимые эксперты, члены МРГ по разработке проекта кодекса Шадыбеков Куванычбек и Асанакунов Болот.

Круглый стол начнется в 11.00 часов и пройдет в здании газеты "Вечерний Бишкек" по адресу: Бишкек, Усенбаева, 2.


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URL: https://www.vb.kg/402282
Теги:
законопроект, МСУ, Кыргызстан
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