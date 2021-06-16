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833 путевки на Иссык -Куль выделило правительство для баткенских детей

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- Ренат Кольцов
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Как сообщает пресс-служба Правительства, из республиканского бюджета выделяется 5 миллионов сомов на обеспечение отдыха детей в летних лагерях.

В этом году 833 ребенка из приграничных сел Баткенской области, а также дети из малообеспеченных семей получат путевки на Иссык-Куль.

С начала летнего сезона 316 детей из Баткенской области отдохнули на побережье озера Иссык-Куль.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова подчеркнула важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации отдыха в детских лагерях.

"Важно обеспечить безопасное нахождение детей в детских лагерях, в том числе обеспечить безопасность на воде. Для детей необходимо создать благоприятные условия для отдыха и реабилитации, важно уделить внимание культурной программе", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/402289
Теги:
Баткенская область, дети, Иссык-Кульская область, правительство, Отдых
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