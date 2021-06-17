Талайбек Байсекеев: Вирус дремлет в нас

Участились случаи вызовов сосудистых хирургов в "красные зоны". А в нашем отделении сосудистой хирургии Национального госпиталя в последние месяцы не бывает свободных мест. Очень много больных с так называемым постковидным синдромом, когда после перенесенного коронавируса у многих наступает тромбоз сосудов, вен и артерий. Об этом в интервью редакции VB.KG сказал заведующий отделением Талайбек БАЙСЕКЕЕВ.

По его словам, состояние больных с коронавирусом уже само по себе тяжелое, а тут еще вдобавок тромбозы в конечностях. Приходится оперировать больных с коронавирусом.

- Перевозим их из "красных зон" в Национальный хирургический центр, где, кстати, тоже есть "красная зона", и оперируем их в специально отведенных операционных, иначе они могут умереть от тромбоза. Выезжаем и в регионы по линии санавиации и днем, и ночью, поскольку в данном случае жизнь человека решают какие–то часы. Не так давно пять раз ездили, например, в Чолпон–Ату. Наши коллеги из разных больниц областей звонят по WhatsApp, просят проконсультировать больных, которые лежат в "красной зоне". Везти их в Бишкек практически невозможно из–за их тяжелого состояния, поэтому либо консультируем, либо едем сами в Каракол, Нарын, да куда угодно, где нужна наша помощь, - говорит известный сосудистый хирург Байсекеев.

Как коронавирусная инфекция влияет на образование тромбов?

- Тромб образуется в результате дисбаланса в работе свертывающей системы крови, происходит ее сгущение. Если в норме она по консистенции как, допустим, молоко, когда же сгущается, то становится как кефир. Основная функция крови - насыщать органы и ткани кислородом. При сгущении крови доставка кислорода к ним, естественно, затрудняется. Из–за чего страдают все органы и системы, которые снабжаются кровью.

При коронавирусной инфекции всегда нарушается свертываемость крови. Известно, что при повышении температуры тела на один градус кровь сгущается на десять процентов. А если температура поднялась до 38–39 градусов, что часто случается при COVID, то текучесть крови еще больше замедляется.

Раньше мы думали , что коронавирус поражает только дыхательные пути. Теперь известно, что и внутренняя оболочка всех магистральных сосудов поражается коронавирусной инфекцией. Организм пытается бороться с возбудителем инфекции, иммунитет вырабатывает особые факторы, активизирующие систему свертываемости крови: на пораженную вирусом стенку начинают прикрепляться тромбоциты и лейкоциты. Таким образом и возникают сгустки крови в артериях и венах.

Самое опасное, когда тромбы отрываются от этого участка и могут попасть куда угодно. Если в мозг, то происходит инсульт, если в сердце, то это стопроцентный инфаркт. Если сгусток крови закупорит почечную артерию, то откажет почка. Если осядет в кишечнике или нижних конечностях, то может развиться гангрена, необратимые изменения, если вовремя не убрать тромб.

Кстати, сосуды сердечно–сосудистой системы очень тонкие - два–три миллиметра. Сгущение крови на фоне атеросклероза, коронавируса чревато инфарктом миокарда. Одним словом, от того, какой сосуд, питающий орган кровью, закроет тромб, то, как я уже сказал, в том органе и наступит ишемия.

Вы сказали "вовремя". То есть когда?

- Если тромб не удалить в течение максимум 24 часов, то очень высок риск, что разовьется гангрена. Я говорю в данном случае о тромбозах в ногах, руках, кишечнике. К сожалению, к нам привозят больных через двое–трое суток, когда помочь им уже невозможно, поскольку начался необратимый процесс отмирания тканей. И тут речь идет уже не о спасении руки или ноги, а жизни человека, поскольку в любой момент может начаться сепсис. Токсины начинают всасываться в кровь.

Поэтому пациентам, перенесшим COVID, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и после выздоровления. Вероятность тромбозов у них очень велика. Поэтому я посоветовал бы сдать анализ на свертываемость крови. И если есть хоть малейшие признаки нарушения, то следует принимать в профилактических целях и постоянно кардиомагнил всем переболевшим COVID да и после 45 лет. Конечно, не бездумно - пошел в аптеку, купил и начал глотать. Лучше, конечно, посоветоваться с семейным врачом, исследовать сосуды, сердце.

Кстати, у гангрены есть явные первичные признаки, которые должны насторожить?

- Нога немеет, причем очень резко. Становится холодной и бледной. Человек не может ходить. Вот в этот момент, не теряя ни минуты, надо обратиться к врачу. А что делают у нас? Начинают самолечение - мази, водочные компрессы с медом, делают массаж. Вспоминают, что когда–то болела спина и, дескать, это отголоски... А время безвозвратно уходит.

К сожалению, люди до сих пор, похоже, не осознали, что коронавирус никуда не пропал, он с нами живет, он уносит жизни близких нам людей.

Раньше считалось, что чаще он поражает людей в возрасте. Как мы убедились, его жертвами становятся и молодые. У нас были и 20–летние пациенты с тромбозами. Поэтому надо отбросить все сомнения и сделать вакцину. Только она на сегодняшний день панацея от тяжелых осложнений коронавируса, в частности, тромбозов.

Ситуацию с тромбозами я называю: помоги себе сам, то есть вовремя обратись к нам. И профилактикой тромбозов может тоже заниматься каждый сам.

Талайбек Абдыбекович, вы сказали, что вирус оседает на стенках сосудов и поражает их. А после лечения человека от CОVID он, получается, не погибает в сосудах?

- Как я сказал, вирус тотально поражает все сосуды, и после лечения он не исчезает, он дремлет. После болезни организм начинает вырабатывать антитела, то есть он способен бороться с вирусом. Но количество их может уменьшаться, и никто не гарантирует, что человек не может заболеть повторно.

Активность и агрессивность вируса при лечении, конечно, снижается, но он остается в организме. Как, впрочем, и другие вирусы, бактерии, которые "живут" в нас. Но если происходит малейший сбой в организме, иммунитет падает, и они все активизируются, образно говоря, вырываются на свободу и приносят нам много бед.

Почему при коронавирусе врачи советуют пить больше воды?

- Я бы добавил, особенно летом. В это время года человек и без того теряет много воды, а тут еще происходит сгущение крови из–за короны. Поэтому мы настоятельно рекомендуем пить, тем более летом, побольше жидкости, не менее двух с половиной - трех литров в день. Воды лишней в организме, как правило, не бывает, он заберет столько, сколько ему надо, остальная выйдет. Организм сам регулирует, сколько ему забрать и отдать воды.

Но есть же еще известные препараты - тромбоасс, ксарелто, кардиомагнил для разжижения крови. Когда и кому вы порекомендовали бы их принимать в качестве профилактики?

- Конечно, принимать или не принимать их, зависит от состояния больного, от возраста. Если человеку более 45 лет, у него есть изменения в сосудах, атеросклеротические бляшки, варикозные вены на ногах, то тогда мы рекомендуем таким больным кардиомагнил 75 мг по одной таблетке после ужина. Или, если с желудком все нормально, нет язвы, гастрита, вероятности кровотечения, то можно принимать тромбоасс 100 мг. Оба эти препарата разжижают кровь.

Ксарелто - это мощный антикоагулянт, разжижающий кровь. Этот препарат просто так назначить нельзя. Больного надо хорошо обследовать. Если мы можем назначить кардиомагнил или тромбоасс без обследования, то для назначения ксарелто без этой процедуры не обойтись. Надо точно знать, есть или нет сердечно–сосудистые заболевания у человека или онкологические, сахарный диабет. Назначить этот препарат может только врач и контролировать состояние больного после его принятия. Кстати, в "красной зоне" таблетированные препараты не назначаются, поскольку трудно определить, проглотил больной таблетку или нет. Тем более если он тяжелый.

Очень важно еще, чтобы каждый врач, фельдшер на периферии мог провести первый этап диагностики тромбоза. В пятом клиническом протоколе для врачей говорится все о тромбозах, как их лечить, что такое гиперкоагуляция. И если есть какие–то сомнения, то в любое время суток можно связаться с нами. И я, и мои коллеги можем по WhatsАpp по признакам оценить состояние больного. Посмотрите, сколько звонков на моем телефоне, ночных в том числе. Например, вот сообщение из Чолпон–Аты в 22.05. У больного, который поступил к чолпон–атинским врачам, к сожалению, уже началась гангрена. Он поздно обратился за помощью. Тромбоз у него начался, как минимум, дня три назад.

А вот, посмотрите, какой опасный гигант, - Талайбек Абдыбекович показывает тромб в 200 мл емкости, - я убрал его с частью сосуда.

По длине сгусток крови - двадцать сантиметров. Если даже 2–3 миллиметра оторвутся от него, то в лучшем случае человек может стать инвалидом. В худшем случится летальный исход.

консультация у хирурга

Признаки, указывающие на сгущение крови и формирование тромбов, нехарактерные и напоминают симптомы других заболеваний. Именно поэтому выделить их в отдельную группу достаточно трудно.

Как проявляется тромбоз:

покалывание в конечностях;

судороги;

изменение температуры непосредственно на участке, где эмбол формируется;

сильные боли в спине при образовании тромба в органах брюшины, за грудиной - непосредственно в легких;

повышенное потоотделение;

тахикардия;

снижение артериального давления.

Но на все эти симптомы обычно жалуются и зараженные COVID–19. Кроме того, при появлении тромбов кожа бледнеет, и часто появляется одышка. Эти признаки вызывают интоксикация, температура, лихорадка, поражение легких. Они свидетельствуют о внедрении вируса в нижние отделы дыхательной системы. Пациенты жалуются на ломоту в теле и боль за грудиной, поэтому очень часто развитие тромбоэмболии на начальной стадии отследить не удается.

очень важно

Ученые из Эдинбургского университета недавно еще раз подтвердили, что вакцина AstraZeneca имеет побочные эффекты.

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев и признали, что вакцинация препаратом AstraZeneca имеет побочные эффекты.

Исследователи изучили данные людей, которые получили первую дозу вакцин Oxford–AstraZeneca или Pfizer–BioNTech. Выяснилось, что у некоторых из тех, кого привили AstraZeneca, были зафиксированы слабые нарушения свертываемости крови и, как следствие, кровотечения. Реже возникало повышенное тромбо-образование. Уточняется, что у вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы исследования не выявили.

Группа ученых под руководством профессора Азиза Шейха для своего анализа использовала анонимные данные, которые собирались в рамках проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.