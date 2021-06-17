Месть, ставшая смыслом жизни. Рецензия на фильм "Гнев человеческий"

Уже появившийся в прокате "Гнев человеческий" с любимым зрителями Джейсоном Стэтхемом - фильм, который очень ждали. Я предвкушал что–то очень и очень крутое, ведь после потрясающих "Джентльменов" каждая новая работа Гая Ричи сулит что–то "вкусненькое". А тут еще и Джейсон - значит, должно быть стильно, оригинально и динамично.

Однако в этот раз от привычного Ричи очень мало. Ни юмора, ни стиля, ни ярких персонажей. Для Джейсона же это был "просто боевик", без динамики. Банальная тема мести за семью, недостаточно эмоциональный главный герой и невнятные противники, которых можно крошить направо и налево.

Прежде всего нужно понимать, что это фильм, к сценарию которого хоть и приложил руку сам Ричи, но все же опирающийся на ранее уже реализованную фабулу. Да, это ремейк французского триллера "Инкассатор" 2004 года. Режиссер и прежде снимал кино по чужим сценариям - того же "Шерлока Холмса", скажем, да и ремейки ему не особенно чужды.

Итак, о чем фильм: в инкассаторскую компанию Fortico в Лос–Анджелесе приходит на собеседование человек по имени Патрик Хилл. Чтобы получить работу, ему необходимо пройти вступительные испытания в виде силовых тренировок, стрельбы, психологической выдержки в случаях нападений и вождения. Менеджер компании Терри прикрепляет к новичку инкассатора по прозвищу Пулемет, который следит за ходом испытаний.

Хилл, уже с прозвищем Эйч, проходит, и его принимают на работу. Первые несколько рейдов проходят без происшествий. Но во время одного из них на фургон нападают бандиты, которые взяли в заложники Пулемета. Второй напарник Эйча, Дэйв, оказывается не способен на хладнокровность в нештатных ситуациях, и Эйчу приходится брать дело в свои руки.

Он сравнительно легко расправляется с нападавшими, что приводит в шок Дэйва и Пулемета. После инцидента Эйча допрашивают агенты ФБР, но их начальник приказывает не вмешиваться в это дело. Терри советует Эйчу взять перерыв, но президент Fortico благодарит его за проявленное мастерство и убеждает Терри не отправлять Хилла в отпуск, ибо он является мотиватором для других инкассаторов (что по сути так и есть - Эйч завоевывает хорошую репутацию у своих коллег).

Спустя три месяца на фургон в очередной раз совершено нападение, на этот раз в центре Чайнатауна. Бандиты выкуривают Эйча, Пулемета и Дэйва из грузовика, преступники, увидев Хилла, неожиданно разворачиваются и уезжают.

Дэйв и Пулемет подозревают, что Эйч не тот, за кого себя выдает. Эйч в это же время допрашивает инкассаторшу Дану, с которой он провел ночь, и находит в ее доме тайник с крупной суммой денег. Дана признается, что действительно украла эти деньги, которые выпали из сумок при перевозке, и отложила их себе на пенсию. Эйч решает ей поверить, но предупреждает, что следит за ней.

История раскрывается не сразу, но где–то с середины суть становится окончательно ясна. Все держится буквально на двух составляющих - это трагедия, после которой смыслом жизни становится месть.

Немногословный Стэтхэм сосредоточенно и без эмоций все ближе и ближе подбирается к своей цели. Интересно, кто бы мог сыграть лучше него? И вы знаете, по сравнению со Стэтхэмом все известные актеры показались мне мелковаты или староваты. Весь фильм держится на нем одном. Оторваться просто невозможно. Качественно снятое кино смотрится на одном дыхании. Трудно было предугадать, чем все закончится, но финал не разочаровал.