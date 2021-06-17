Прогноз погоды в Бишкеке: Дождь маловероятен

Сегодня в Бишкеке днём без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 29 … 31 °C, ночью + 15 … 17 °C.
В Чолпон - Ате кратковременный дождь, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 21 … 23 °C, ночью + 10 … 12 °C.
Индекс метеочувствительности: Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.
Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.
Влияние солнечной активности:Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.
По данным Кыргызгидромета и World-weather.ru