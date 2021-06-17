"Ислам и православие в КР сумели сохранить дружественные отношения"

На межэтнические отношения влияют различные факторы: исторический опыт совместного проживания этносов, национальная культура, общность или различия языка, экономическая ситуация, особенности вероисповедания. Религиозный фактор может оказывать влияние на изменения межэтнических отношений как в сторону усиления их напряженности, так и в направлении урегулирования и гармонизации. Об этом на конференции "Русские в Кыргызстане. Дружба с многовековой историей" сообщила доктор исторических наук, декан факультета истории и социально-правового образования КГУ им. И. Арабаева Назира Курбанова.

По ее словам, русская православная церковь появилась в республике в последней четверти 19 века – вместе с переселенцами. Однако местное население не подверглось религиозному притеснению.

- Один из красивейших православных храмов – Свято-Троицкий, построенный на Иссык-Куле в 1895 году, являлся местом паломничества для православных Семиречья и всего Туркестана. Обитель существовала за собственный счет. В монастыре существовал приют для детей-сирот. При этом ислам и православие в Кыргызстане сумели сохранить самые дружественные отношения, пережили трагические годы гонений и репрессий в советский период. И сегодня взаимоотношения двух конфессий являются образцом и примером для подражания, - подчеркнула Курбанова.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".