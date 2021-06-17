За незаконное обогащение задержан экс-замрукапа президента КР

По факту незаконного обогащения задержан экс-заместитель руководителя аппарата президента КР Алмамбет Салиев. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупции в органах государственной власти, выявлены факты незаконного обогащения со стороны экс-заместителя руководителя аппарата президента КР Алмамбета Салиева.

"Установлено, что Алмамбет Салиев, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата президента КР, а также пользуясь покровительством экс-президента КР, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.

Также установлено, что А. Салиев в период работы на государственной должности, приобрел имущественные активы несопоставимые с его официальными доходами путем оформления на аффилированных лиц.

Вместе с этим, Салиевым были инвестированы, приобретённые таким образом, значительные денежные средства в одну из строительных компаний на возведение многоквартирных жилых домов и других коммерческих объектов", - говорится в сообщении.

В рамках указанного досудебного производства проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех имущественных и финансовых активов Алмамбета Салиева.

На основании собранных по делу доказательств, 16 июня Алмамбет Салиев задержан согласно ст.98 УПК КР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 323 ч.2 (Незаконное обогащение) УК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, Алмамбет Салиев был заместителем руководителя аппарата президента КР с 11 декабря 2017 года до 20 октября 2020 года.