Погода
$ 84.37 - 84.71
€ 101.77 - 103.17

"Кириллица стала для жителей Кыргызстана культурным кодом нации"

39  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полноценную возможность получать и сохранять знания о мире, приумножать и успешно транслировать их в учебниках, пособиях, электронных ресурсах можно только при наличии письменности. Для кыргызского народа традиционной и испытанной временем системой письма стала кириллица. Об этом на конференции "Русские в Кыргызстане. Дружба с многовековой историей" сообщил профессор, директор Института русского языка при КРСУ им. Б. Ельцина Мамед Тагаев.

По его словам, до 30-х годов 20 века кыргызы пользовались сначала арабским, а затем латинским алфавитом.

- Но коренные изменения в концептуальной и языковой картине мира народа начали происходить лишь 100 лет назад, когда из русского языка и через русский язык в кыргызский хлынул лавинообразный поток политической, научно-образовательной, технической информации, заимствовались термины и понятия из разных сфер человеческого знания. Сейчас страна имеет высокообразованное население, для которого окружающий мир утвердился в понятиях и категориях, закрепленных на письме кириллическими знаками. Кириллица стала для жителей Кыргызстана формой языкового существования, культурным кодом нации и способом познания мира, - подчеркнул Мамед Тагаев.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы - новая волна".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402302
Теги:
образование, русский язык, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  