"Кириллица стала для жителей Кыргызстана культурным кодом нации"

Полноценную возможность получать и сохранять знания о мире, приумножать и успешно транслировать их в учебниках, пособиях, электронных ресурсах можно только при наличии письменности. Для кыргызского народа традиционной и испытанной временем системой письма стала кириллица. Об этом на конференции "Русские в Кыргызстане. Дружба с многовековой историей" сообщил профессор, директор Института русского языка при КРСУ им. Б. Ельцина Мамед Тагаев.

По его словам, до 30-х годов 20 века кыргызы пользовались сначала арабским, а затем латинским алфавитом.

- Но коренные изменения в концептуальной и языковой картине мира народа начали происходить лишь 100 лет назад, когда из русского языка и через русский язык в кыргызский хлынул лавинообразный поток политической, научно-образовательной, технической информации, заимствовались термины и понятия из разных сфер человеческого знания. Сейчас страна имеет высокообразованное население, для которого окружающий мир утвердился в понятиях и категориях, закрепленных на письме кириллическими знаками. Кириллица стала для жителей Кыргызстана формой языкового существования, культурным кодом нации и способом познания мира, - подчеркнул Мамед Тагаев.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы - новая волна".