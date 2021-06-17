493 тысячи налогоплательщиков сдали Единую налоговую декларацию за 2020 год

По состоянию на 16 июня 2021 года Единую налоговую декларацию по итогам 2020 года представили 493 тысячи 488 налогоплательщиков, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Их них 160 тысяч 319 деклараций представлены в электронном виде.

Из общего числа деклараций ЕНД представили 49 тысяч 918 организаций, 215 тысяч 474 индивидуальных предпринимателей, 122 тысячи 44 физических лиц, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, 47 тысяч 753 физических лиц, не имеющие облагаемых доходов, 58 тысяч 299 государственные и муниципальные служащие.

Кроме того, как сообщается, представлены 3 тысячи 978 уточненных деклараций в соответствии с нормами Закона КР "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности". А также 183 тысячи 19 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не успели до 1 апреля 2020 года сдать налоговую декларацию за 2019 год, воспользовались возможностью сдать ЕНД в этом году, заполнив две декларации – за 2019 и 2020 годы.

ГНС напоминает, что декларационная кампания была проведена с начала текущего года по 1 марта – для юридических лиц и по 1 апреля – для физических лиц. К физическим лицам относятся: государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту, владельцы движимого и недвижимого имущества, включая земельный участок, а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.