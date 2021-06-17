Гибель воспитанника детдома: Замглаве МОиН объявлен строгий выговор

Кабинет министров провел совещание по изучению обстоятельств гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина. Совещание прошло под председательством заместитель председателя Кабмина Жылдыз Бакашовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители соответствующих министерств рассказали о проводимой работе.
"Это печальное происшествие, которое более не должно происходить в стенах социальных учреждений, где дети находятся под государственной опекой. Министерству внутренних дел необходимо взять этот инцидент под особый контроль и провести тщательное расследование. В целях недопущения нарушений в учреждениях интернатного типа профильным государственным органам необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала", - сказала Жылдыз Бакашова.
По итогам совещания принято решение объявить строгий выговор заместителю министра образования и науки, курирующему детские социальные учреждения.
В Кабинете министров также разработали следующие рекомендации:
Министерству образования и науки Кыргызской Республики рассмотреть вопросы:
- соответствия занимаемой должности директора Военно-Антоновского детского дома и ответственного специалиста Министерства образования и науки Кыргызской Республики;
- принятия меры дисциплинарного взыскания к начальнику соответствующего управления Министерства образования и науки Кыргызской Республики;
Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики необходимо рассмотреть вопросы:
- соответствия занимаемой должности директора Центра общеврачебной помощи Сокулукского района;
- принятия меры дисциплинарного взыскания к начальнику управления социального развития Сокулукского района.
По итогам совещания даны следующие поручения:
- министерству внутренних дел Кыргызской Республики провести расследование по вышеуказанному инциденту.
В целях реабилитации воспитанников Военно-Антоновского детского дома:
- Министерству образования и науки Кыргызской Республики обеспечить детей летним отдыхом;
- Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики в оперативном порядке предоставить воспитанникам соответствующую психологическую помощь.
- Министерству образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики разработать план по ускоренной оптимизации Военно-Антоновского детского дома в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 декабря 2012 года № 813.
- Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики и Министерству внутренних дел Кыргызской Республики в целях недопущения аналогичных случаев в учреждениях интернатного типа на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала.
Напомним, 1 июня был убит воспитанник Военно-Антоновского детского дома. По предварительной версии, мальчик скончался после избиения, к которому причастен другой воспитанник того же детдома.