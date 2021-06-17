Гибель воспитанника детдома: Замглаве МОиН объявлен строгий выговор

Кабинет министров провел совещание по изучению обстоятельств гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина. Совещание прошло под председательством заместитель председателя Кабмина Жылдыз Бакашовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители соответствующих министерств рассказали о проводимой работе.

"Это печальное происшествие, которое более не должно происходить в стенах социальных учреждений, где дети находятся под государственной опекой. Министерству внутренних дел необходимо взять этот инцидент под особый контроль и провести тщательное расследование. В целях недопущения нарушений в учреждениях интернатного типа профильным государственным органам необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала", - сказала Жылдыз Бакашова.

По итогам совещания принято решение объявить строгий выговор заместителю министра образования и науки, курирующему детские социальные учреждения.

В Кабинете министров также разработали следующие рекомендации:

Министерству образования и науки Кыргызской Республики рассмотреть вопросы:

- соответствия занимаемой должности директора Военно-Антоновского детского дома и ответственного специалиста Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

- принятия меры дисциплинарного взыскания к начальнику соответствующего управления Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики необходимо рассмотреть вопросы:

- соответствия занимаемой должности директора Центра общеврачебной помощи Сокулукского района;

- принятия меры дисциплинарного взыскания к начальнику управления социального развития Сокулукского района.

По итогам совещания даны следующие поручения:

- министерству внутренних дел Кыргызской Республики провести расследование по вышеуказанному инциденту.

В целях реабилитации воспитанников Военно-Антоновского детского дома:

- Министерству образования и науки Кыргызской Республики обеспечить детей летним отдыхом;

- Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики в оперативном порядке предоставить воспитанникам соответствующую психологическую помощь.

- Министерству образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики разработать план по ускоренной оптимизации Военно-Антоновского детского дома в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 декабря 2012 года № 813.

- Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики и Министерству внутренних дел Кыргызской Республики в целях недопущения аналогичных случаев в учреждениях интернатного типа на постоянной основе проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала.

Напомним, 1 июня был убит воспитанник Военно-Антоновского детского дома. По предварительной версии, мальчик скончался после избиения, к которому причастен другой воспитанник того же детдома.