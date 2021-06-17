Погода
$ 84.37 - 84.71
€ 101.77 - 103.17

В Госдуму РФ внесен проект закона о репатриации соотечественников

213  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает Парламентская газета, депутат Госдумы Константин Затулин внес в Государственную Думу законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях реализации права на репатриацию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

Законопроект восполняет ключевой пробел Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а именно, существенно упрощает для них процедуру получения российского гражданства. Сейчас такая возможность есть у тех, кто уже проживает на территории России.

Автор проекта предлагает дать такую возможность всем соотечественникам, проживающим за рубежом. Претендент на российский паспорт сможет обратиться в дипломатическое представительство России, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка.

Одновременно с решением о репатриации соотечественник получает вид на жительство в России. В ходатайство о репатриации можно включить супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека. Все они также получат вид на жительство в порядке репатриации. Репатрианты с видом на жительство могут въехать в любой выбранный ими регион самостоятельно или через участие в Госпрограмме, если выбирается регион, где действует эта Госпрограмма.

Через девять месяцев проживания в России с видом на жительство репатрианты подают заявление на получение российского гражданства.

В пояснительной записке к документу, текст которого размещен в пятницу в думской базе данных, парламентарий называет отсутствие репатриационной составляющей "ключевым пробелом" государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Законопроект предусматривает два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. При этом Затулин предлагает уточнить понятие "соотечественники", подразумевая под ними "лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ", а также лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории РФ. Речь идет о лицах, чьи предки проживали в государствах, входивших в состав СССР, а также о выходцах из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, которые имели соответствующую гражданскую принадлежность и стали "гражданами иностранного государства или лицами без гражданства".

В перечень народов, исторически проживающих на территории РФ, по мнению Затулина, должны входить государствообразующий народ (русские), представители белорусского и украинского народов, "связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры", представители народов, проживающих в национально-территориальных образованиях на территории РФ и коренные малочисленные народы, а также "представители иных исторически проживающих на территории РФ народов".

Законопроект описывает порядок подачи документов на репатриацию, применение ее норм в отношении членов семьи репатрианта, оговаривает переезд на постоянное проживание в РФ и порядок получения вида на жительство. Отдельно оговаривается, что "для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402307
Теги:
законопроект, Россия, соотечественники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  