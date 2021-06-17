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Количество инсультов будет только увеличиваться, особенно в пандемию

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- Нина Ничипорова
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"Население стареет, и соответственно человеческая жизнь заканчивается инсультом, инфарктом, онкологией, не считая несчастных случаев. Количество инсультов не будет уменьшаться, дальше будет только больше", - считает заведующий отделением неврологии №2 Национального госпиталя при Минздраве и социального развития КР Нурлан Оморов:

Если говорить о Кыргызстане и его особенностях, то какова актуальность инсультов, и какие причины влияют на ситуацию?

Актуальность данной ситуации в том, что с момента начала пандемии, уже в первую неделю, к нам пришло понимание, что первым симптомом коронавируса был инсульт, т.е. тромбообразование. Больные поступали с инсультом, а через два-три дня проявлялась еще и клиника пневмонии, тромбоза сосудов легочной ткани. Возможно, из-за пандемии количество инсультов и дало рост, но мы не выходим за общую международную статистику и находимся в пределах где-то плюс-минус.

Инсульты действительно молодеют, и эта тенденция наблюдается во всем мире. Еще лет пятнадцать назад стоял бум, что их станет больше, но количество инсультов у молодых людей осталось прежним. Это связано с увеличением общего количества населения, отсутствием профилактики и большой миграции людей из одного региона в другой. Как правило, граждане не наблюдаются и не прикрепляются к первичному звену здравоохранения, поэтому такое и происходит.

В основном 90% больных, поступающих к нам, это люди которые не соблюдают лекарственную приверженность, режим и диету, упускают такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение и др. Здоровье нашего населения очень запущено.

Мало, кто вообще знает и понимает, что такое инсульт с точки зрения процессов, которые происходят в организме. Расскажите подробнее об этом.

- Существует два основных его типа. Ишемический инсульт представляет собой тромбообразование, когда сосуды закупориваются, кровь не поступает, и ткань погибает. Геморрагический инсульт – это разрыв сосудов головного мозга, когда кровь попадает в вещество мозга.

Сложно сказать об опасности того или иного типа инсульта, потому что статистика такова, что превалирует, конечно, ишемический инсульт, тромбообразование и спазм сосудов. При ишемическом инсульте применяется в основном только консервативное лечение. При геморрагическом инсульте состояние тяжелее. Он часто начинается с комы и, к сожалению, прогрессирование при геморрагическом инсульте идет быстрее, клиническая картина ярче и исходы при кровоизлиянии более плачевные.

Как сегодня лечат инсульт, есть ли какие-то новые методы преодоления болезни?

- У нас в Кыргызстане уже внедряют и более широко применяют оперативные методы лечения (от 8 до 15%) в зависимости от состояния больного и возможности провести эту операцию. Но в основном, в 90% случаев пока используем консервативное лечение, потому что есть разработанные и утвержденные Минздравом протоколы, и в этой части мы не отстаем от остального мира. Наши клинические протоколы соответствуют мировому стандарту.

Многие сетуют на то, что лечение инсульта обходится очень дорого. А был ли сделан сравнительный анализ изменения ситуации после утверждения клинического протокола?

- До принятия протокола стоимость одного курса лечения инсультного больного была в пределах от 50 до 350 тысяч сомов. Сейчас фактическая стоимость лечения такого больного более доступна и приемлема, бюджет позволяет лечить по протоколу всех наших больных. Конечно, есть дорогостоящие исследования, среди которых МРТ, МРА сосудов головного мозга, но, тем не менее, любой человек может позволить себе лечение. Тромболизис – дорогая процедура, поэтому она не проводится в государственных учреждениях здравоохранения.

Какие гарантии лечения больному с инсультом предоставляет государство?

- Полноценную помощь в полном объеме. Государство не оказывает платных услуг. Платные услуги идут на уровне дорогостоящих обследований. А в плане оказания медицинской помощи могу сказать, что государство обеспечивает медикаментами на все 100%. Бывают, конечно, некоторые перебои в связи с наплывом пациентов. С начала пандемии мы работаем 365 дней в году.

А что требуется от самих граждан по уходу за инсультными больными?

- Постоянное присутствие в связи с тем, что примерно 70% больных нуждаются в постороннем уходе (гигиенические процедуры, питание, обследование). В наших условиях это, конечно, сложно, но мы стараемся справляться.

Правильно ли, что родственники часто просят подольше подержать близкого человека в больнице и таким образом пытаются переложить часть ответственности на медицинский персонал?

- Я думаю, что должна быть достаточной доля ответственности каждой из сторон. Мы оказываем экстренную помощь и выводим пациента из тяжелого состояния. Уход за ним может продолжаться годами: десять, пятнадцать, двадцать лет. Мы же не можем столько лет держать у себя больного! Когда мы его вывели из критического состояния, он стабильный, и все его жизненные функции тоже стабилизировались, мы готовим его к выписке.

У ваших пациентов есть какая-то общая характеристика?

- Есть тотальное безалаберное отношение к своему здоровью! И это главный признак, который их всех объединяет. Редко кто говорит, что знает свои цифры артериального давления, холестерина, сахара, придерживается норм правильного питания. Даже в больницу родственники обычно приносят столько еды, что иногда страшно становится. Тем, что мы достаем из больничных тумбочек, можно полклиники накормить!

Не будет, думаю, лишним еще раз повторить меры профилактики инсультов.

- Во-первых, - физическая нагрузка и подвижность. Во-вторых – диета. Считается, что она – царица профилактики инсультов. В третьих – профилактический медосмотр: надо снять кардиограмму, проверить показатели холестерина, сахара, определить вязкость крови и т.п.

Какое место занимают инсульты среди других болезней?

- Они на одной параллели с кардиологическими болезнями.

Хватает ли у нас специалистов, чтобы оказывать помощь на высоком качественном уровне?

- Самым главным центром помощи и кузницей кадров для молодежи в этом случае у нас является отделение неврологии №2 Национального госпиталя при Минздраве и социального развития. Чтобы подготовить хорошего невролога, занимающегося инсультом, нужно, как минимум, 10-12 лет. Наши сотрудники спокойно устраиваются на работу на хорошие позиции за рубежом, их знаний и практики вполне достаточно. Мы ни от кого не отстаем, а в чем-то даже и впереди.

А чего не хватает, чтобы развиваться дальше и не болеть?

- В плане исследования, неврология - это такая сложная наука. Чтобы развиваться, нам не хватает оборудования, которое может говорить нам об активности центральной нервной, либо сосудистой системы, к этому мы подошли сейчас уже намного ближе. Прогресс, в принципе, идет, и он достаточно активный. Пятнадцать лет назад у нас не было программ и такого доступа к нейровизуализации, компьютерной томографии и МРТ.

Расширяется спектр оперативных и диагностических возможностей. Я не могу сказать, что на сегодняшний день мы в чем-то крайне ограничены. Есть достаточно высокий доступ ко всему. И плюс сегодня в обществе я вижу тенденцию увлечения здоровым питанием, спортом. Причем этому подвержена не только молодежь, но и взрослые люди, которые осознают всю пагубность своего поведенческого и пищевого образа жизни.


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URL: https://www.vb.kg/402310
Теги:
коронавирус
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