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Чем раньше оказана помощь, тем больше шансов на спасение жизни

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- Нина Ничипорова
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Никто не застрахован от травм, а потому очень важно знать правила оказания первой помощи. О них рассказал травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Бактыбек Ысмайылов:

Летом – одни травмы, зимой – другие. Каковы ваши основные рекомендации по оказанию первой помощи при получении травмы?

- Это зависит от того, в какой области произошла травма. Если травма в области шеи, спины, поясницы, тогда больному в первую очередь нельзя вставать ни в коем случае, пока не будет исключен перелом. Часто бывают компрессионные переломы позвоночного столба. Если даже нет нарушения функций спинного мозга, то, когда человек встает, может произойти сдвиг и повреждение спинного мозга. Многие чувствуют боль в спине, но продолжают ходить. Я часто по линии санавиации вылетаю на место происшествия и оказываю помощь альпинистам. Так вот, они уже знают, если получил травму, не вставай, пока не будет исключен перелом. И неважно, идет ли речь о пояснице, позвоночнике или шее! Пока не сделаем рентген и не убедимся, что перелома нет, вставать категорически запрещено. Особенно если травма выше ключицы, в области шеи. В этом случае в первую очередь надо зафиксировать шею.

Это можно сделать самим?

- Обычно скорая помощь фиксирует шинами, а, если ничего нет, можно использовать подручные средства – полотенце, картон и т.п. Можно просто обернуть шею полотенцами и таким образом транспортировать пострадавшего в лежачем положении.

Если черепно-мозговая травма, то надо учитывать, в сознании человек или без сознания. Если без сознания, то в первую очередь надо проверить дыхание, нет ли у него во рту рвотных масс. При этом надо повернуть голову на бок, открыть рот и очистить дыхательные пути платочком. Бывает так, что при ушибе мозга человек теряет сознание, идет рвота и рвотные массы закрывают дыхательные пути, наступает смерть, а при вскрытии ничего смертельного не находят. Человек задохнулся собственными рвотными массами, хотя его можно было спасти. Если нет дыхания, тогда надо сделать искусственное дыхание "рот-в рот" и т.д.

В случае кровотечения и открытой раны не надо сразу накладывать жгут. Его, конечно, можно наложить, но от него бывает много нежелательных последствий. На рану надо положить хорошую тампонирующую повязку, потом жгут все-таки лучше расслабить. Во времена Союза нас учили, что два часа надо держать жгут, потом ученые выяснили, что даже после 15-20 минут могут наступить необратимые изменения, поэтому можно использовать только давящую повязку, которая помогает остановить кровотечение.

Если произошел перелом конечностей и нет "скорой помощи", надо научиться шинировать подручными средствами. Если имеются раны, не надо самостоятельно их обрабатывать и использовать различные мази. Края раны надо просто почистить и закрыть. Часто при открытом переломе рану ошибочно начинают растягивать и всю грязь тащат внутрь. Надо как есть, ничего не исправляя, просто наложить повязку и зафиксировать.

Иногда люди совершают недопустимые действия, например, при ожогах начинают мазать рану зубной пастой. Этого делать категорически нельзя.

А нужно ли принимать обезболивающие при травме?

- Конечно, можно, если вы их при себе имеете. И это надо делать в первую очередь.

Есть ли у травматологов такое понятие, как "золотой час"?

- Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на спасение жизни. Если помощь будет оказана в первый час, то до 50% крайне тяжелых больных можно спасти.

Сколько лет вы уже в профессии?

- Тридцать шесть лет. Я окончил КГМИ и с тех пор все время - в больнице. В свое время, в 1989 году, заведовал травматологическим отделением в Бишкекской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, сейчас уже и преподаю. У нас своя клиническая база, и мы одновременно оперируем, лечим, обучаем, курируем и преподаем.

Когда было больше травм, раньше или сейчас?

- Трудно сказать. Сейчас у нас больше транспортных, чем производственных травм, потому что раньше работали круглосуточно заводы, и было меньше автомашин. Первый автомобиль, который привезли в Бишкек, и тот попал сразу в дорожно-транспортное происшествие!

Научно-технический прогресс – причина роста травматизма и смертности. Если раньше были изолированные монотравмы в случаях, если человек упал с лошади или с первого этажа, то сейчас большие скорости и высотные здания, и все это приводит к более тяжелым политравмам. Это когда человек получает сразу несколько травм, где одна травма усугубляет течение другой. Политравмы делятся на сочетанные, множественные и комбинированные.

Запомнился ли вам самый сложный случай из практики?

Сразу и не припомню. Я работал в приемном отделении круглосуточно, особенно в чрезвычайные события 2010 года в Бишкеке. Мы сутками не выходили из больницы и, как на войне, днем и ночью сортировали и оперировали раненых.

Должен ли обладать травматолог какими-то особенными качествами?

- По-моему, все врачи должны быть мужественными и не бояться рисковать, а травматолог в первую очередь не должен забывать, что он врач и должен быть клиницистом, а не просто костоправом. Если мы видим, например, перелом, то мы не должны ориентироваться только на него. Перелом приводит к кровотечениям, и травматолог должен подумать, какая это травма, сколько крови человек потерял и каково его общее состояние.

Мешает ли врачам ситуация, когда все их критикуют и все чаще выставляют эдакими бездушными монстрами?

- Конечно, мешает. Мое мнение, это происходит, потому что сейчас люди вынуждены отдавать свои кровные деньги за лечение. Государство не может полностью обеспечить всех больных имплантами или какими-то другими материалами, и мы часто заставляем наших пациентов искать и тратить собственные деньги. И в итоге поступает сразу две жалобы – на то, что взяли деньги и якобы на небрежное отношение к больному со стороны медицинского персонала. Больному очень нужно наше внимание.


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URL: https://www.vb.kg/402313
Теги:
Кыргызстан, врачи
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