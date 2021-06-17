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Эксперт: законопроект об МСУ нельзя принимать даже с поправками

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- Александра Василькова
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Болот Асакунов, независимый эксперт, член МРГ по разработке проекта кодекса, считает, что предлагаемый законопроект по местному самоуправлению нельзя принимать даже с поправками. Об этом он заявил в ходе круглого стола по обсуждению проекта Закона КР о местном самоуправлении (МСУ).

- За тридцать лет мы добились больших успехов в развитии МСУ. Я считаю, что этим, в частности определяется уровень демократии нашей страны. Сейчас же предлагается усилить вертикаль власти и это, в принципе, понятно, если учесть, что была выбрана президентская форма правления. Однако, полагаю, если этот закон будет принят, республика будет отброшена назад в своем развитии, - говорит Асакунов.

По его словам, уже то, что в законопроекте прописана процедура назначения главы айыл окмоту акимом, свидетельствует о том, что в новых реалиях местного самоуправления населению и депутатам местного кенеша места нет.

- Назначение главы айыл окмоту – это элемент государственного давления. Аким принимает на работу и увольняет, то есть он сможет влиять на все процессы, в том числе на те, что связаны с формированием и исполнением местных бюджетов, - резюмирует эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/402314
Теги:
закон, МСУ, Кыргызстан, политика
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