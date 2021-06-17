В Бишкеке наградили горожанина и сотрудников МВД, спасших тонувшую девочку

В Академии МВД КР наградили сотрудника, курсантов и горожанина, которые спасли упавшую в быстроток девочку

Сегодня, от имени Министра внутренних дел КР заместитель начальника Академии МВД КР полковник милиции Касымбаев Ильяс Талипович вручил награды мужчине, сотруднику и курсантам Академии МВД, спасших девочку, которую уносило в быстротоке в микрорайоне "Аламедин -1". Об этом сообщает пресс-служба Академии МВД КР

Приказом Министра внутренних дел гражданин Залкарбек Сулайманов и сотрудник Академии МВД КР прапорщик милиции Мелис Осеков награждены юбилейной медалью "95 лет Кыргызской милиции", курсанты Академии МВД Бекбол Молдосанов, Марсель Тынчтык уулу и Байсеит Акматов награждены Почетной Грамотой.

Заместитель начальника Академии МВД КР полковник милиции Ильяс Касымбаев поблагодарил Залкарбека Сулайманова, сотрудника и курсантов Академии, за то, что, попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили лучшие качества, повели себя как настоящие мужчины и их поступок является примером для каждого гражданина Кыргызстана. Также он отметил, что благодаря отзывчивости, неравнодушию горожанина Залкарбека Сулайманова, курсантов Академии Бекбола Молдосанова, Марселя Тынчтык уулу, Байсейита Акматова и сотрудника учебного учреждения прапорщика милиции Мелиса Осекова школьница была спасена, тем самым удалось избежать возможных тяжких последствий.

Напомним, что происшествие случилось 10 июня в микрорайоне "Аламедин-1". Совместными усилиями прохожего гражданина, курсантов и сотрудника Академии МВД девочку спасли, на месте была оказана первая медицинская помощь и передана сотрудникам медицинской службы.