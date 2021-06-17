Погода
$ 84.37 - 84.71
€ 101.77 - 103.17

Граждан просят ограничить поездки в Бишкек, Ош, Чуйскую и Ошскую области

66  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Республиканский оперативный штаб рекомендует гражданам ограничить поездки в города Бишкек, Ош, в Чуйскую и Ошскую области.

Такие меры связаны с увеличением числа зараженных коронавирусом.

"Призываем граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, включающие в себя ношение медицинских масок, дезинфекцию рук, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, рекомендуется воздержаться от участия в различных массовых мероприятиях и посещения точек общественного питания, где собирается большое количество людей", - говорится в заявлении штаба.

Напомним, на 17 июня в Кыргызстане зарегистрировано 787 новых случаев COVID-19. В том числе в Бишкеке - 368, в Оше - 97, в Чуйской области – 130, в Ошской области - 96.

Всего зафиксированных случаев COVID-19 - 112777, в разбивке:

U07.1 – 66055 (+711)

U07.2 – 46722 (+76).

Всего смертей: 1916 (+4)

U07.1 – 703 (+3)

U07.2 – 1213 (+1).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402317
Теги:
Минздрав, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  