Граждан просят ограничить поездки в Бишкек, Ош, Чуйскую и Ошскую области

Республиканский оперативный штаб рекомендует гражданам ограничить поездки в города Бишкек, Ош, в Чуйскую и Ошскую области.

Такие меры связаны с увеличением числа зараженных коронавирусом.

"Призываем граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, включающие в себя ношение медицинских масок, дезинфекцию рук, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, рекомендуется воздержаться от участия в различных массовых мероприятиях и посещения точек общественного питания, где собирается большое количество людей", - говорится в заявлении штаба.

Напомним, на 17 июня в Кыргызстане зарегистрировано 787 новых случаев COVID-19. В том числе в Бишкеке - 368, в Оше - 97, в Чуйской области – 130, в Ошской области - 96.

Всего зафиксированных случаев COVID-19 - 112777, в разбивке:

U07.1 – 66055 (+711)

U07.2 – 46722 (+76).

Всего смертей: 1916 (+4)

U07.1 – 703 (+3)

U07.2 – 1213 (+1).