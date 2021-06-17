Законопроект об МСУ нужно привести в соответствие с Конституцией

Предлагаемый проект закона" О местном самоуправлении " необходимо привести в соответствие с Конституцией. Такое мнение высказал представитель агентства регионального развития Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Рахманкул Мендекеев в ходе круглого стола.

В своем выступлении он отметил, что данный законопроект имеет как преимущества, так и недостатки, Одним из которых является его несоответствие Конституции.

- При этом споры по этому закону вращаются как бы вокруг назначения руководителей местных органов власти. Основная цель подготовки проекта - узаконить то, что само по себе дает хорошие результаты на практике. Оказалось, что в этом проекте есть много разных областей, как хороших, так и отрицательных. Плохо то, что не все соответствует Конституции. Необходимо привести его в соответствие, - сказал Мендекеев.

Он подчеркнул, что в КР есть много законов которые противоречат друг другу и создают путаницу в правовом поле.

- Большинство из них не используются так же, как и исходящие. Чтобы этого не произошло, мы должны тщательно проработать и не торопясь оценить законопроект. Надо привести в соответствие то, что противоречит Конституции, а остальное исправить, - резюмировал он.