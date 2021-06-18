Кыргызстанцы доверяют милиции меньше, чем ГКНБ

Проведенный Коалицией против пыток в Кыргызстане и исследовательской компании "М-Вектор" в 2021-ом году опрос выявил, что население Кыргызстана больше всего доверяет армии государства.⠀

В тройку лидеров вошли армия - военнослужащим доверяют 72 процента опрошенных. У религиозных организаций и правительства рейтинг доверия одинаковый - 53 процента.

Кыргызстанцы не верят политическим партиям, о чем заявили 70 процентов опрошенных, парламенту 69 респондентов выскзали недоверие, судам - 61 процент. Если рассматривать уровень доверия к правоохранительным органам отдельно, то респонденты выражают сравнительно большее доверие к ГКНБ - 49 процент, милиции доверяют только 47 процентов опрошенных.⠀

Опрос впервые был проведен на общенациональном уровне и охватил все семь областей страны. Целью его было определить мнение кыргызстанцев о пытках и использованием полученных данных улучшить методы борьбы с пытками.