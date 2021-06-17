Новый закон об МСУ установит правила, каких нет даже в Туркменистане

В проекте закона "О местном самоуправлении " предлагается то, чего нет даже в Туркменистане. Такое мнение на круглом столе высказал член межведомственной рабочей группы проекта подготовки Кодекса Болот Асанакунов.

Он отметил, что проект закона "О местном самоуправлении", который сейчас находится на общественном обсуждении, является неконституционным.

- Что касается системы МСУ в авторитарных странах мира, возьмем Туркменистан, где председатель местного кенеша является руководителем местной власти. Даже в авторитарной стране избирается глава местной власти. У нас предлагают местных руководителей назначать акимом. Если мы примем предлагаемый закон, то он отменит все те достижения, которые появились у нас за 30 лет развития системы местного самоуправления, - сказал Асанакунов.

При этом, он выразил уверенность в том, что кыргызское общество созрело настолько, что не позволит принять новый законопроект.

- Наше законодательство в сфере МСУ соответствовало Европейской хартии – высокому стандарту. Теперь это все перечеркивается, но я убежден, что юристы, эксперт, гражданское сообщество просто не позволят реализовать эту законодательную инициативу, - отметил эксперт.