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На тренингах "Начни жить иначе" незрячие люди становятся самостоятельными

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- Айжан Мамбеталиева
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С просьбой рассказать о том, что начался новый набор студентов, в редакцию VB.KG обратилась руководитель Кыргызской федерации незрячих Гульназ Жузбаева. В августе она ждет всех желающих незрячих граждан в возрасте с 16 лет на тренингах "Начни жить иначе".

Курс рассчитан на шесть месяцев, в течение которых студенты будут проживать в Бишкеке совершенно бесплатно. Их научат читать с помощью шрифта Брайля, без труда ориентироваться в пространстве с помощью белой трости. На курсах учащиеся изучают основы компьютерной грамотности, учат иностранные языки. И, самое интересное – открывают новые горизонты, расширяют границы. Во время занятий они ходят в кино и театры, играют в боулинг, покоряют скалодромы, бывают в походах в горах. Проще говоря, живут полноценной и насыщенной жизнью.

Выпускники прошлых лет – успешные и работающие люди. Раньше же, они жили в регионах, никогда не выходили из дома без сопровождения родных или друзей и даже не думали, что однажды смогут стать независимыми и самостоятельными. Сейчас они живут отдельно от родителей, сами ведут хозяйство, обеспечивают себя и вскоре собираются создать свои семьи.

Пятеро парней и девушек занялись дзюдо и так полюбили этот вид спорта, что благодаря упорству и труду уже показали хорошие результаты. Сейчас они на соревнованиях в Англии, будут бороться за лицензии на Паралимпийские игры в Токио. Еще один параспортсмен – девятнадцатилетний Дастан делает успехи в триатлоне. А сейчас находится в Германии, где участвует в турнире по плаванию. Дастан стал первым незрячим пловцом, который представляет нашу страну на таком серьезном международном уровне. Пара выпускников остаются работать в Федерации незрячих, будут передавать свои знания и опыт другим, которые тоже приедут учиться.

- У нас на курсах учился мужчина – Талант. У него приобретенная слепота. С тех пор, как он потерял зрение, он потерял и на надежду на что-то светлое и хорошее в жизни. Когда он пришел к нам, мы объясняли, чему научим и что поможем с работой. Но он не верил в успех. Поверил только тогда, когда позвали на собеседование по поводу трудоустройства, - рассказывает Гульназ Жузбаева. – Сейчас он работает в колл-центре одного из банков. Живет за городом и с пересадками добирается до работы. А как его в коллективе любят и уважают! Гордятся, что у них есть такой сотрудник. Мы им тоже гордимся, а Талант-байке наконец-то в себя поверил.

Всем желающим принять участие в шестимесячном проекте "Начни жить иначе" необходимо позвонить по телефону: 0777851610.


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URL: https://www.vb.kg/402322
Теги:
спорт, федерация, Кыргызстан, ученик
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