Тилек Усупов: Судебные иски канадцев не должны нас пугать

За месяц внешнего управления на Кумторе уже пошли неплохие результаты для нашей страны, что лишний раз подтверждают имевшие места нарушения и незаконные действия канадской компании. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, сегодняшние судебные иски канадцев не должны пугать кыргызстанцев.

- Все эти судебные иски – это сопутствующие рабочие моменты, которые всегда имеют место в таких делах. Нас они не должны пугать. В мире не раз были случаи, когда те или иные страны судились с инвесторами и выигрывали процессы. Вон в 2016 году Узбекистан выиграл продолжавшееся на протяжении длительного времени арбитражное разбирательство с компанией Oxus Gold plc на сумму 1,3 млрд долларов. И таким примеров множество, - отметил Усупов.

Кумтор как лакмусовая бумажка сегодняшнего дня, убежден общественный деятель.

- Даже спустя 30 лет все тайное становится явным. Все те чиновники, которые были замешаны в коррупции, сейчас начинают привлекаться к ответственности и это правильно. Так как если вспомнить, что канадцы за все эти годы заработали 11 млрд долларов, а наша страна всего лишь 1,5 млрд долларов, то становится обидно за нашу страну. Канадцы добывали наше золото, вывозили его и при этом разрушали нашу экологию. Кто возместит нам разрушенные ледники с многомиллиардными запасами воды и загрязненную окружающую среду? - задался вопросом Тилек Усупов.