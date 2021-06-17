Осмоналиев: Именно Кайрат Маматов должен стать членом ЦИК

Ряд фракций Жогорку Кенеша начали рассматривать кандидатов в члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Сроки полномочия нынешнего состава ЦИК завершаются в конце июня.

Фракция "Кыргызстан" выдвинула кандидатуру нынешнего члена ЦИК Акылбека. Фракция "Республика - Ата-Журт" рассматривает кандидатуры главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова и депутата Таабалды Тиллаева. Фракция СДПК рассматривает кандидатуру экс- полпреда правительства в Ошской области Узарбека Жылкыбаева. Фракции "Ата Мекен" и "Бир Бол" пока не определились с кандидатом.

К настоящему моменту стало известно, что во фракции "Республика - Ата-Журт" голоса депутатов разделились между Кайратом Маматовым и Таабалды Тиллаевым. По этому поводу член ЦИК и доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев высказал редакции VB.KG свое мнение.

- Конечно необходимо отдать предпочтение главе Бишкекской ТИК Кайрату Маматову. Так как в первую очередь это колоссальный опыт, которым не желательно разбрасываться. Он профессионал. Все прошедшие выборы продемонстрировали нам, что нельзя кого угодно ставить в ЦИК. Это понял и наш президент. Помните, за ненадлежащую работу мы расформировали Ошский и Токмокский ТИКи. И только в Бишкеке ТИК продолжает работать в нынешнем составе, что говорит о том, что Маматов и его команда справились со своей работой. Поэтому я считаю, что именно Кайрат Маматов должен стать членом ЦИК, - сказал Осмоналиев.