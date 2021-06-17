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Садыр Жапаров встретился с делегацией почетных консулов КР в ФРГ

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, встретился с делегацией почетных консулов Кыргызстана в Федеральной Республике Германия (ФРГ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие Почетный генеральный консул Кыргызстана в федеральных землях Бавария и Тюрингия Райнхольд Крэммель, Почетный консул Кыргызстана в федеральной земле Шлезвиг-Хольштайн Кристоф Крошке и Почетный консул Кыргызстана в городе Гамбург Карл-Хуго Эрнст Элердинг.

Глава государства отметил положительный вклад Почетных консулов в развитие дружественных отношений с ФРГ и поблагодарил их за оказываемое содействие гражданам Кыргызстана, находящимся в Германии. Он добавил, что сотрудничество с Германией рассматривается в качестве одного из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана на европейском направлении.

Жапаров также отметил роль и значение иностранных инвестиций в развитии государства, подчеркнув приверженность ко всяческой поддержке инвесторов и созданию для них благоприятных условий в Кыргызстане.

Президент указал, что в настоящее время в этой сфере проводятся необходимые реформы, к примеру, образовано Министерство инвестиций, которое обеспечивает условия и гарантии для иностранных инвесторов.

В свою очередь Почетные консулы Кыргызстана в ФРГ подчеркнули, что для успешной деятельности инвесторов важна благоприятная среда и с удовлетворением отметили позитивные достижения Кыргызстана в этом направлении.

Они изъявили желание делиться своим наработанным опытом, добавив, что имеют конкретные идеи по реализации бизнес-проектов в Кыргызстане. Почетные консулы высказали намерения продолжать свою деятельность на пользу двух стран и готовность и далее выступать мостом дружбы между Кыргызстаном и ФРГ.


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URL: https://www.vb.kg/402329
Теги:
Германия, посольство, президент, сотрудничество, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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