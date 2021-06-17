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Девушка заложила в ломбард арендованный "Лексус". Ее задержала милиция

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- Оксана Гут
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В Аламудунском районе задержана молодая девушка по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В середине мая в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился гражданин С.А., о принятии мер в отношении

малознакомой девушки. Она, с его слов, взяв в аренду автомашину марки "Лексус" заложила указанную автомашину в ломбард.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 204 (Мошенничество) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции был допрошен заявитель, который пояснил, что с 2015 года работает в одной из ОсОО, которая занимается прокатом автомашин. Указанная малознакомая девушка арендовала у них автомашину в течение трех лет, последний раз обновив договор в феврале текущего года до 5 мая.

Примерно в конце апреля сигнал GPS на автомашине перестал работать. В связи с чем заявителем были предприняты меры по установлению местонахождения указанной автомашины. Он узнал о том, что автомашина без его ведома была заложена в ломбард. Девушка же сейчас под разными предлогами не возвращает арендованную автомашину.

Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района были приняты все необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению местонахождения указанной девушки.

В результате которых А.А. 1995 года рождения была задержана и водворена в ИВС ГУВД города Бишкек, где в последующем в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Все собранные материалы были переданы в судебные органы для рассмотрения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/402330
Теги:
задержание, мошенничество, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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