В Ат-Баши мужчина убил свою невестку и после повесился сам

В Ат-Башы мужчина убил свою невестку, а после совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба УВД Нарынской области.

16 июня примерно в 06:30 часов в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Ат-Башы И.Ы. 1958 года рождения. Он сообщил, что в южной части села, в лесопосадке рядом с участком Дамбы найден повешенным мужчина. На место выехала оперативно-следственная группа. На месте была установлена личность мужчины - им оказался Е.К. 1971 года рождения. Тело опознал брат погибшего - А.К. 1972 года рождения. Он также сообщил милиции, что не может найти супругу, которая днем 15 июня вышла из дома и пропала.

По данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРПП и были начаты поисковые работы.

Позже пропавшая К.Н. 1983 г.р. была найдена убитой в 500 метрах от места нахождения трупа мужчины. На ее теле обнаружили ножевые ранения.

По предварительным данным следствия, женщина была убита старшим братом супруга, который после совершения убийства повесился.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.