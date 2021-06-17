Депутат Никитенко возмутилась неэффективной работой Минздрава

Сегодня, 17 июня, на пленарном заседании Жогорку Кенеша председатель парламентского Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко задала вопрос приглашенному в ЖК заместителю министра здравоохранения Жалалидину Рахматуллаеву – о конкретных цифрах насчет вакцинированных от COVID-19.

- Сегодня поступает из России еще 80 тысяч до Спутник V. После 20 июня ожидаем 150 тысяч доз Синофарма. Это обеспечит нам вакцинирование еще более 100 тысяч населения. Вообще уже получили вакцинирование бесплатно люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, медрабоники, работники образования, правоохранительных органов, - ответил Рахматуллаев.

- Пожалуйста, точное количество провакцинированных назовите, - настаивала Никитенко.

- 92 тысячи первую дозу Синофарма получили, вторую дозу – 32 тысячи. Спутника V первую дозу получили 32 тысячи, а вторую дозу – 18 тысяч, - ответ Рахматуллаева.

Эти цифры в несколько десятков тысяч провакцинированных Наталья Никитенко назвала просто минимальными для 6-миллионного населения Кыргызстана.

Она считает, что Минздрав действует неэффективно, это даже похоже на саботаж.

Ее особенно возмутили "псевдореформы в сфере здравоохранения", которые привели к колоссальным задержкам - вплоть до сегодняшнего дня - законных выплат медикам за их самоотверженную работу в "красных зонах" во время пандемии еще в прошлом году.