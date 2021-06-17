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В общественном транспорте Бишкека усилен санитарный контроль

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- Оксана Гут
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Управление городского транспорта провело совещание с автотранспортными предприятиями столицы и представителями компаний ОсОО "БПЦ КГ", ОсОО "Греммери Прожект" и ОсОО "Эко Пассажирские Перевозки". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Первый вопрос, который обсудили участники – усиление санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте в связи с увеличением числа заражённых коронавирусной инфекцией. Всем фирмам-перевозчикам были вручены уведомления о необходимости проведения работы с водительским составом и усиления контроля по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, а также проведение дезинфекционных мероприятий в автомашинах.

Далее с презентацией выступили представители компании ОсОО "БПЦ КГ" - частный партнёр мэрии города Бишкек по реализации проекта "Электронное билетирование в общественном транспорте". Представители компании презентовали принцип перехода на безналичную оплату за проезд в общественном транспорте столицы посредством транспортной карты "Тулпар". Также руководителям автотранспортных предприятий Бишкека разъяснены условия по переходу на безналичный расчёт за проезд в общественном транспорте и рассказано о технических характеристиках оборудования, необходимого для перехода.

Мэрия города Бишкек убедительно просит вас соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, носить маски и пользоваться антисептиком. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!


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URL: https://www.vb.kg/402335
Теги:
мэрия, санитария, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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