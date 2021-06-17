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Число депутатов ЖК сократят до 90 - законопроект вынесен на обсуждение

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- Александра Василькова
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На сайте ЖК появился проект конституционного закона, разработанный во исполнение Основного закона, принятого 11 апреля 2021 года на референдуме. Его авторы - группа депутатов, включающая Гульшат Асылбаеву, Улана Примова и Бакыта Торобаева.

Проектом закона предлагаются уменьшить число депутатов до 90 человек. Также в документе предусмотрены положения по объединению депутатов ЖК во фракции и депутатские группы.

Кроме того, законопроектом предлагается приведение некоторых положений регламента "в соответствие с требованиями сегодняшнего дня", совершенствование парламентских процедур с учетом имеющейся практики и повышение качества принятых ЖК законов и решений.

В справке-обосновании отмечается, что принятие указанного проекта закона не приведет к негативным социальным, экономическим, правовым, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным последствиям.


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URL: https://www.vb.kg/402336
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