Число депутатов ЖК сократят до 90 - законопроект вынесен на обсуждение

На сайте ЖК появился проект конституционного закона, разработанный во исполнение Основного закона, принятого 11 апреля 2021 года на референдуме. Его авторы - группа депутатов, включающая Гульшат Асылбаеву, Улана Примова и Бакыта Торобаева.

Проектом закона предлагаются уменьшить число депутатов до 90 человек. Также в документе предусмотрены положения по объединению депутатов ЖК во фракции и депутатские группы.

Кроме того, законопроектом предлагается приведение некоторых положений регламента "в соответствие с требованиями сегодняшнего дня", совершенствование парламентских процедур с учетом имеющейся практики и повышение качества принятых ЖК законов и решений.

В справке-обосновании отмечается, что принятие указанного проекта закона не приведет к негативным социальным, экономическим, правовым, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным последствиям.