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"Зима будет". Эксперт делится советами, как защитить свои дома от холода

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- Светлана Лаптева
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Во всемирный день борьбы с опустыниванием земель мы поговорили об ответственности каждого гражданина Земли, в том числе и кыргызстанцев, по сохранению природы и важности изменения мышления, формирования новой философии и понимания взаимосвязей: человек и природа. Нашим проводником в мир энерго и водосбережения, сохранения тепла стал эксперт "Юнисон-групп" Жаныбек Кулумбетов.

По его словам, уже сейчас важно готовиться к зиме. Зима будет, говорит он, и делится подсказками, как защитить свои дома от холода в любом регионе Кыргызстане без особых затрат.

Жаныбек Кулумбетов выступает за переход Кыргызстана к энергосберегащим технологиям, как это делается в соседних республиках, и признает, что у нас, к сожалению, позабыты традиции кочевого разумного экономичного уважительного отношения к быту.

- Люди покупают большие машины, строят большие дома, потом годами выплачивают кредиты за авто, и живут во времянках или вовсе разоряются. Важно понимать, что такое расточительство сегодня – преступление перед нынешними и будущими поколениями. Человек должен очнуться и понять, что запасы воды в Кыргызстане не безграничны, и значит надо придумать как использовать имеющиеся природные ресурсы. Растут тарифы, а люди все так и продолжают жить, словно в 19 веке. А ведь как раньше говорили в Азии: каждая капля на вес золота – так оно и есть, - сказал Кулумбетов.

Справка: Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается 17 июня начиная с 1995 года. Установлен на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № № A/RES/49/115 от 30 января 1995 года). Дата этого Всемирного дня была выбрана в знак годовщины принятия Конвенции по борьбе с опустыниванием.


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URL: https://www.vb.kg/402337
Теги:
вода, экология, Кыргызстан
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