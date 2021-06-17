Автошколы будут нести ответственность за своих выпускников, совершающих ДТП

Вслед за президентом безопасностью дорожного движения озаботились в кабинете министров.

Глава Кабмина заявил на совещание, что обеспечение безопасности дорожного движения, и, прежде всего, сокращение числа пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, относится к числу главных приоритетов в работе Кабинета Министров.

Премьер Улукбек Марипов выделил три основные причины ДТП:

1. Выезда водителей на встречную полосу движения.

2. Управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

3. Качестве подготовки самих водителей.

Последнему пункту глава кабмина уделил особое внимание. "Последняя проверка автошкол была проведена в 2018 году. Сейчас нужно пересмотреть систему и критерии, по которым осуществляется проверка автошкол. Не соответствующие установленным требованиям, должны быть лишены лицензий навсегда с включением в "черный список"", - цитирует Улукбека Марипова пресс-служба правительства.

Итогом совещания стало поручение провести комплекс мер и работ по скорейшему запуску 2-го этапа проекта "Безопасный город" с установкой камер на автомобильных трассах республиканского значения, в том числе на отрезках дороги Бишкек -Ош и Бишкек - Чолпон-Ата. Активизировать и разнообразить пропаганду неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, усилить профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, в особенности детей.