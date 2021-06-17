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Нацбанк Казахстана:Информацию о съеденных термитами триллионах тенге - фейк

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- Ренат Кольцов
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В Национальном банке Казахстана опровергли информацию о съеденных термитами триллионах тенге, передает zakon.kz.

Ранее в Сети появилась информация, что термиты якобы съели 2 трлн тенге в хранилище Нацбанка.

Источником фейка оказался сатирический аккаунт в инстаграмм @qazinform24. Здесь публикуют выдуманные новости и сообщения, не претендующие на достоверность. Создатели аккаунта честно предупреждают об этом читателей в шапке профиля: "Сатирический контент. Фейк-ньюс".

История с съеденными термитами триллионах тенге не первая в истории сатирической страницы. Ранее за "чистую монету" пользователи сети приняли информацию о предложении министра культуры и спорта легализовать популярный в среде молодежи синтетический наркотик мефедрон.


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URL: https://www.vb.kg/402346
Теги:
Казахстан, социальные сети, фейк
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