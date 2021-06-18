В ташкентский зоопарк из Южной Африки прибыли два белых львёнка – восьмимесячные Джони и Дженни, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Белый лев – это не отдельный подвид львов, а результат мутации, известной под названием "лейкемизм". Встречаются они чрезвычайно редко и только среди африканских львов трансваальского подвида Panthera leo krugeri, обитающих в Юго-Восточной Африке", – отметили в зоопарке.

Из-за броского окраса таким львам сложно выжить в дикой природе, это мешает им в охоте. Они легко становятся добычей других хищников и браконьеров.

Всего насчитывается около 300 особей во всем мире, большая часть из которых содержится в зоопарках.