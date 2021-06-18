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В ташкентский зоопарк из Южной Африки прибыли два белых львёнка

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В ташкентский зоопарк из Южной Африки прибыли два белых львёнка – восьмимесячные Джони и Дженни, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Белый лев – это не отдельный подвид львов, а результат мутации, известной под названием "лейкемизм". Встречаются они чрезвычайно редко и только среди африканских львов трансваальского подвида Panthera leo krugeri, обитающих в Юго-Восточной Африке", – отметили в зоопарке.

Из-за броского окраса таким львам сложно выжить в дикой природе, это мешает им в охоте. Они легко становятся добычей других хищников и браконьеров.

Всего насчитывается около 300 особей во всем мире, большая часть из которых содержится в зоопарках.


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URL: https://www.vb.kg/402348
Теги:
Узбекистан, зоопарк, животные, Африка
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