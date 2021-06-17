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Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся работников

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- Ренат Кольцов
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Московские власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Об этом пишет ТАСС

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

За невыполнение этих требований власти будут штрафовать бизнес: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц - от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.

Отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от обязательной вакцинации, позволяет действующее законодательство.


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URL: https://www.vb.kg/402349
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