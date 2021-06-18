Персональная выставка Сабиджана Бабаджанова открылась в филиале "Галереи М"

В филиале "Галереи М" открылась персональная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, художника Сабиджана Бабаджанова.

Вниманию публики мастер впервые представил исключительно живописные произведения.

Большинство из них были созданы за последний год, и посетители нынешней экспозиции увидели их первыми. Кстати, любую из картин можно приобрести.

В феврале 2021-го Сабиджан Бабаджанов отметил свое 80-летие. В планах художника открыть в конце нынешнего лета большую персональную выставку в стенах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Мастер готовится к ней уже давно. Пока же до середины июля увидеть и оценить картины Сабиджана Камаловича можно в филиале "Галереи М" на четвертом этаже ЦУМ-2 "Айчурок".

справка "ВБ"

Cабиджан Бабаджанов родился в Кульдже Синцзянь-Уйгурского автономного района КНР. В 1955 году семья будущего художника покинула родную землю и в 14 лет для Бабаджанова началась новая жизнь. Пять лет их семья, как и другие уйгурские семьи должны были прожить в селе Шекер и отработать в колхозе имени Калинина Кировского района Таласской области.

После школы Бабаджанов поступил в художественное училище во Фрунзе. С 1964 по 1999-й работал в Художественном фонде Киргизской ССР. Был членом Союза художников СССР, сейчас состоит в Союзе художников Кыргызской Республики.

Участвовал в республиканских, всесоюзных, международных выставках. Работы мастера хранятся в Государственном музее искусств народов Востока в Москве, Государственном музее искусств имени Кастеева в Алматы, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и других музеях, а также частных коллекциях ценителей прекрасного, живущих в странах СНГ, Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, Канаде, Иране, Турции, Японии.