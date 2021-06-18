Прогноз погоды и гороскоп на 18 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня в Бишкеке переменная облачность, температура днем до +32, ночью до +16. Качество воздуха, по оценке air.plumelabs.com, - отличное.

В Чолпон - Ате дождь, температура воздуха + 20, ночью + 11.

ГОРОСКОП

Овен. В этот день будет непросто. Нынешний этап в жизни Овнов имеет неоднозначную характеристику. Взаиморасположение планет говорит о возможном усилении влияния со стороны, которое, наиболее вероятно, скажется негативно на ваших делах и личной жизни. Успех в любого рода деловых операциях весьма сомнителен, а коммерческие сделки, заключённые сегодня, не принесут ожидаемого результата. Однако проявленные с вашей стороны высокие нравственные качества способны свести негативные тенденции этого дня на нет.

Телец.Незаконченные дела и обязательства предыдущих дней потребуют сегодня от Тельцов много времени и сил. Эмоциональная и физическая составляющая вашей жизни идёт на убыль. Сегодня следует воздержаться от активных действий и дел, связанных с вложением капитала. Скорее всего, придётся столкнуться с незначительными бытовыми и финансовыми проблемами. Велика вероятность ухудшения здоровья и травм, проявляйте умеренность в приёме пищи и не злоупотребляйте спиртными напитками.

Близнецы.Сегодняшний день не благоприятствует любым начинаниям и вообще какой-либо деятельности со стороны Близнецов. Гороскоп предостерегает вас от внезапных неприятностей в жизни личной. Это может быть ссора, причина которой ревность, недоброжелательное по отношению к вам поведение соседей или коллег по работе. Постарайтесь осмысленно отнестись к своему несовершенству и не ставьте другим завышенных требований. Вечером следует ограничить физические нагрузки, обратите внимание на своё здоровье, не исключено ухудшение самочувствия.

Рак. В течение этого дня не следует полагаться на советы коллег или ждать помощи от близких людей. Вероятно, сегодня вам придётся устремить энергию на самозащиту и отстаивание своих жизненных принципов. Астрологические обстоятельства указывают на получение в этот период неожиданной новости. Не исключена также ссора из-за ревности или управления общими финансовыми активами. Благоприятными для Раков сегодня будут активный отдых и щадящие физические нагрузки.

Лев. Начало дня благоприятно для новых приобретений или инвестиций. Сегодня возможно получение Львами долгожданного известия или встреча с компаньоном, которая станет положительным итогом договорённостей предыдущего периода. Напряжённый аспект планет во второй половине дня может привести к финансовым убыткам, коммерческие операции в это время желательно не проводить. Вечером повышена вероятность ссор и размолвок во взаимоотношениях с любимыми, в общении с которыми постарайтесь сдерживать свои эмоции.

Дева.Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало обещает поддержку Девам, благоприятствует общению и установлению новых связей. Не исключена возможность получения известия, способного повлечь за собой хорошие перемены в области профессиональных занятий или в личной жизни. Заботы второй половины этого дня, так или иначе, будут связаны с детьми и общением внутри семьи. В случае выяснения отношений на повышенных тонах, незначительная на первый взгляд ситуация может привести к серьёзной размолвке.

Весы.Хорошее время для смены сферы занятий, новых знакомств и семейных отношений. В этот день Весам, по-видимому, нежданно-негаданно представится случай продемонстрировать свои способности. Обратите сегодня свою энергию на новые деловые предложения и с максимальной выгодой используйте их себе во благо. Энергетика, присущая в этот день Весам, бьёт через край и способна вселить оптимистические настроения в окружающих вас людей. На фоне таких событий вы можете познакомиться с прекрасным представителем противоположного пола, давно обращающим на вас внимание.

Скорпион.Сегодня достаточно нервозный для Скорпионов день. Действия, предпринимаемые с целью улучшения своего благосостояния, скорее всего, не принесут ощутимого результата. События и обстоятельства этого дня предостерегают вас от чрезмерных физических нагрузок, а также любых общественных мероприятий. Сегодня не исключены сложности во взаимоотношениях внутри семьи, а также разногласия с коллегами и друзьями. Дорогие Скорпионы, попытайтесь сосредоточиться на положительных эмоциях, мысленно отстранитесь от чувства уязвлённого самолюбия и возможных обид.

Стрелец.В сегодняшний день жизненная энергетика организма типичных Стрельцов находится на весьма низком уровне. Периодически возникающие заботы будут неизменно напоминать о себе, подначивая на поспешные и необдуманные действия. Воздержитесь от подобных решений, продиктованных эмоциями, и попытайтесь не планировать на первую половину дня значимых для вас встреч, это время не будет благоприятно для переговоров. Лучшим решением для Стрельцов на сегодня станет подведение промежуточных итогов ранее намеченным планам.

Козерог.Сегодняшний день чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания деловых контактов и новых знакомств. Жизненная энергия и личное обаяние Козерогов сейчас на достаточно высоком уровне. Первая половина дня станет хорошим временем для энергичных действий в области ведения бизнеса. Вполне возможно, сегодня предстоит познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут в осуществлении ваших планов. В этот день любое дело, за которое возьмётесь, потребует гораздо меньших усилий и времени, чем вы могли бы предположить вначале, воспользуйтесь этим.

Водолей.Нынешний день характеризуется неоднозначно и может оказаться весьма напряжённым. Эмоциональная и физическая составляющие жизни типичных Водолеев идут на спад, поэтому возможны сложности во взаимоотношениях с партнёрами и в общении с близкими людьми. Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на покровительство звёзд в предпринимаемых действиях, вам нужно постараться провести этот день в спокойной и непринуждённой обстановке, избегать конфликтов и общения с неприятными людьми.

Рыбы.Обстоятельства нынешнего дня благоприятны для проявления Рыбами инициативы в области профессиональной деятельности, занятиях творческим трудом, а также в осуществлении финансовых операций. Встречи и поездки, связанные с расширением сферы занятий и новыми проектами, принесут ожидаемые плоды. Удачными будут сегодня действия, связанные с обращением в административные структуры. Потенциал этого дня сильно связан с духовным преобразованием и нравственным самосовершенствованием. Обратите внимание на тех, кто рядом с вами идёт по жизни, им порой так его не хватает.