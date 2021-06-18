Погода
$ 84.34 - 84.74
€ 101.77 - 103.17

Сторонники Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова вышли с митингом

522  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит митинг в поддержку арестованных по делу Кумтора депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. Их сторонники собрались у здания Бишкекского городского суда. На месте присутствуют около 300 человек.

Протестующие требуют выпустить Жээнбекова и Зулпукарова и в целом "справедливого" рассмотрения дела.

Отметим, сегодня будет проходить рассмотрение жалобы адвокатов на постановление Первомайского районного суда об аресте. Юристы выступают за изменение меры пресечения своим подзащитным на несвязанную с лишением свободы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402357
Теги:
Кумтор, митинг, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Торобай Зулпукаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  