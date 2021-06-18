Сторонники Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова вышли с митингом

В Бишкеке проходит митинг в поддержку арестованных по делу Кумтора депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. Их сторонники собрались у здания Бишкекского городского суда. На месте присутствуют около 300 человек.

Протестующие требуют выпустить Жээнбекова и Зулпукарова и в целом "справедливого" рассмотрения дела.

Отметим, сегодня будет проходить рассмотрение жалобы адвокатов на постановление Первомайского районного суда об аресте. Юристы выступают за изменение меры пресечения своим подзащитным на несвязанную с лишением свободы.