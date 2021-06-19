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Яркая летняя выставка открылась в АртХолле филиала "Галереи М"

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- Анастасия Карелина
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Большая летняя выставка открылась в АртХолле филиала столичной "Галереи М".

У этой выставки нет названия. Организаторы также не ограничивали участников какой-то одной темой. Художники были свободны, наверное, поэтому и экспозиция получилась столь яркой.

Выставка объединила произведения таких известных мастеров, как Алексей Каменский, Таалайбек Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Саркын Сооронбаев, Иван Бульба, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев и другие их коллеги.

На открытии экспозиции, к сожалению, были далеко не все ее участники. Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила прийти и многим гостям. Тем не менее, открытие состоялось. И теперь в течение месяца увидеть работы кыргызских художников и зарядиться летним настроением в АртХолле филиала "Галереи М", расположенного на 4 этаже ЦУМ-2, смогут все желающие.


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URL: https://www.vb.kg/402358
Теги:
выставка, художник, Бишкек, Кыргызстан, Лето
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