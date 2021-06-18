За сутки коронавирус подтвердился еще у 20 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкеке – 3,
в Чуйской области – 3,
в г. Ош – 7,
в Ошской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 2,
в Баткенской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 1,
в Таласской области - 1.
Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5024 случая. За сутки из стационаров выписаны – 5 медработника, из домашней самоизоляции – 6.
Всего по республике выздоровели – 4721 медработник.