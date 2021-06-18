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За сутки коронавирус подтвердился еще у 20 медицинских работников

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирус подтвердился еще у 20 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкеке – 3,

в Чуйской области – 3,

в г. Ош – 7,

в Ошской области – 1,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 1,

в Таласской области - 1.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5024 случая. За сутки из стационаров выписаны – 5 медработника, из домашней самоизоляции – 6.

Всего по республике выздоровели – 4721 медработник.


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URL: https://www.vb.kg/402365
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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