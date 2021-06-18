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В Бишкеке обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом и экстремизмом

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- Айжан Мамбеталиева
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Начальник СПЭНМ МВД КР Жениш Жоробеков встретился с директором Международного центра по борьбе с насильственным экстремизмом "Хидаят", членом Федерального национального Совета ОАЭ от эмирата Абу-Даби и председателем Комитета по делам обороны, внутренних и иностранных дел Али Рашид Аль-Нуайми. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

На данной встрече также приняли участие полномочный посол Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах Абдилатиф Жумабаев, начальник УПОМС МВД КР полковник милиции Нурбек Жангабылов, а также другие представители соответствующих ведомств с обеих сторон.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, обмена практическим опытом и информацией, представляющей взаимный интерес, вопросы дальнейшего сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке, в конструктивной атмосфере.


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URL: https://www.vb.kg/402367
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