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"Не экай!". Дастан Джумабеков в ответ на поведение коллег снялся в вайне

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- Оксана Гут
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Экс-спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков потроллил коллег, которые накануне едва не устроили драку из-за обращения "Эээ". Депутат вместе с кыргызстанскими блогерами снялся в смешном вайне. Видео было размещено в Интернете и активно обсуждается пользователями.

В ролике двое парней, занимающиеся в спортивном зале, начинают ругаться из-за тренажера. Спор усиливается, когда один из них "экнул" на другого. В это время вмешивается Джумабеков и ссора благополучно завершается.

Напомним, накануне депутаты Жогорку Кенеша Нурбек Мурашев и Акыл Кемелов чуть не подрались на заседании комитета по аграрной политике. Все из-за того, что Мурашев попросил коллегу заканчивать с вопросами к председателю Кабмина Улукбеку Марипову. Он бросил Кемелову небрежное "эээ", на что тот потребовал ему не "экать".


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URL: https://www.vb.kg/402372
Теги:
социальные сети, драка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, скандал, Дастанбек Джумабеков
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