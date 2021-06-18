"Не экай!". Дастан Джумабеков в ответ на поведение коллег снялся в вайне

Экс-спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков потроллил коллег, которые накануне едва не устроили драку из-за обращения "Эээ". Депутат вместе с кыргызстанскими блогерами снялся в смешном вайне. Видео было размещено в Интернете и активно обсуждается пользователями.

В ролике двое парней, занимающиеся в спортивном зале, начинают ругаться из-за тренажера. Спор усиливается, когда один из них "экнул" на другого. В это время вмешивается Джумабеков и ссора благополучно завершается.

Напомним, накануне депутаты Жогорку Кенеша Нурбек Мурашев и Акыл Кемелов чуть не подрались на заседании комитета по аграрной политике. Все из-за того, что Мурашев попросил коллегу заканчивать с вопросами к председателю Кабмина Улукбеку Марипову. Он бросил Кемелову небрежное "эээ", на что тот потребовал ему не "экать".