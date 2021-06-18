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В столице отметили юбилей телепроекта Гульнары Тойгонбаевой "KGтай"

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- Анастасия Карелина
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В Национальном центре детей и юношества "Сейтек" в Бишкеке прошел юбилейный концерт популярного отечественного проекта "KGтай".

Торжество было посвящено пятилетию проекта. Знаменательную дату планировали отпраздновать в 2020-м, но из-за эпидемии коронавируса концерт пришлось перенести на год.

Певица, продюсер, организатор конкурса юных талантов "KGтай", директор общественного фонда "Art Bulak", заслуженная артистка Кыргызской Республики Гульнара Тойгонбаева и ее талантливые юные исполнители обещали зрителям незабываемый вечер. В концерте должны были принять участие лучшие из лучших – победители и призеры всех пяти сезонов популярного отечественного телеконкурса. Певцы, танцоры, музыканты из разных городов нашей республики хотели собраться на одной сцене. Приятным сюрпризом для публики обещали стать и выступления дуэтов: детей, занимающихся вокалом, и их старших коллег - звезд кыргызской эстрады.

"По известным причинам наш малый юбилей мы смогли отметить лишь сейчас, когда нам исполнилось уже шесть лет! Поэтому на сцене была небольшая путаница. Одни поздравляли нас с пятилетием, другие – с шестилетием. Но нам дороги все поздравления, каждое доброе слово. Кстати, наш проект получил грамоту от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики за активный вклад в развитие культуры и искусства в нашей стране", - рассказала корреспонденту VB.KG руководитель детского проекта "KGтай" Гульнара Тойгонбаева.

В праздничном концерте концерте приняли участие самые активнее участники телепроекта. Этих деток вы могли видеть на своих экранах, болеть за них, радоваться их победам. На концерт в Бишкек приехали ребята из разных городов Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей. Но, конечно же, большая часть участников представляла столицу Кыргызстана.

"Это дети из нашего Центра творческого развития. Ребята выступали в оригинальном жанре, демонстрировали актерское мастерство, отличные вокальные данные. Показали себя мальчишки и девчонки из театральной студии "KGтай", а также вокальных групп "KGтай" и "KGтай-Junior", - пояснила Гульнара Тойгонбаева.

Пришли поздравить "KGтай" и звезды кыргызкой эстрады: Ырыскельди Осмонкулов, Жамиля Муратова, Тынай Алыбаев, Нурайым Азыкбаева, Каныкей, Бек Исраилов. Звездные гости выступили с юными артистами, подающими большие надежды. По мнению Гульнары Тойгонбаевой, преемственность поколений очень важна. В этом она видит миссию проекта. А совместные репетиции, и последующие совместные выступления дарят бесценный опыт, и незабываемые впечатления.


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URL: https://www.vb.kg/402377
Теги:
дети, концерт, Бишкек, артисты эстрады
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