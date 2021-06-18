Хирурги из Бишкека проводят бесплатные операции на сердце детям из Баткена

Хирурги из Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов совместно с медицинской компанией "Бости Кейджи" с 15 июня начали проводить бесплатные операции на сердце детям, семьи которых пострадали в ходе приграничного конфликта в Баткенской области.

Операции будут проводиться до 19 июня на базе Центра общеврачебной практики Лейлекского района в городе Исфана.

Уже были проведены операции двум детям у которых обнаружили диагнозы: врожденные пороки сердца, дефект межжелудочковой перегородки, высокая лёгочная гипертензия.

"Наши специалисты провели операции по закрытию дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения. Операции проведены успешно, состояние прооперированных детей удовлетворительное и они уже переведены в палату. Хотим отметить, что впервые в условиях районной больницы были проведены операции маленьким детям весом 12-14 килограммов", – сообщили в НИИХСТО.

Отмечается, что оборудование для операций предоставлено в рамках корпоративной социальной ответственности медицинской компанией "Бости Кейджи". Специалисты планируют проведение ещё четырёх операций.

Помощь пострадавшим оказывают: Таалайбек Кудайбердиев, Жамалбек Ашимов, Эмиль Муралиев, Акималы уулу Арсланбек, Жаныбек Гайбылдаев, Бекболот уулу Нурболот, Дамирбек Абибиллаев, Юсупжан Мамбетов, Жанболот Касымбеков, Алина Курманалиева, Самарбек кызы Бермет, Айзада Ахметова.

Кроме того, пострадавшим жителям сотрудники НИИХСТО в течение месяца оказывают бесплатную консультативно-диагностическую помощь.

Это уже двенадцатая по счёту командировка специалистов института в Баткенскую область с 2016 года. В рамках проекта "Мобильная кардиохирургия" специалисты НИИХСТО готовы на постоянной основе оказывать квалифицированную помощь жителям Баткена и всего Кыргызстана.