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Дело Салиева: Сооронбай Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ ранее задержал экс-заместителя руководителя Аппарата президента Алмамбета Салиева по факту незаконного обогащения.

По данным пресс-службы ГКНБ, Салиев, пользуясь покровительством экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.

"Установлено, что Алмамбет Салиев в период работы на государственной должности, приобрел имущественные активы несопоставимые с его официальными доходами путем оформления на аффилированных лиц", - говорилось в сообщении ведомства.

По большому счету Алмамбет Салиев был для экс-президента Сооронбая Жээнбекова очень доверенным человеком. Что-то вроде водителя Икрама Илмиянова для Атамбаева. Еще в тот период ходили разговоры и некоторые СМИ об этом писали, что Салиев является серым кардиналом в правительстве Жээнбекова. Это и не удивительно, если в его руках был самый мощный властный ресурс: силовики и судьи. А этот рычаг давал ему возможность курировать назначения и "опекать" бизнес в стране, чем он и пользовался без зазрения совести.

Салиев с экс-президентом Жээнбековым работал еще в Ошской области в бытность последнего губернатором. Чем он тогда приглянулся экс-президенту доподлинно неизвестно, но до 2009 года он работал в милиции простым сотрудником и в этот же год вдруг становится главным специалистом отдела по делам обороны и правопорядка государственной администрации Ошской области. По неподтвержденным данным, Салиев работал постовым милиционером в администрации Ошской области и выполнял различные мелкие поручения Жээнбекова, за что и был примечен. Если это правда, то аналогия с Икрамом Илмияновым еще более становится очевидной.

И если Илмиянов творил все свои беззакония только с ведома своего шефа Атамбаева, то где гарантия, что Салиев и в дальнейшем не продолжал действовать по указанию Жээнбекова? Поэтому вполне возможно, что следствие по делу незаконного обогащения Салиева может выйти на след и самого Сооронбая Жээнбекова.


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URL: https://www.vb.kg/402381
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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