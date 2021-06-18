Тенгиз Болтурук: ЗАО "Кумтор Голд Компани" требуются специалисты

ЗАО "Кумтор Голд Компани" объявила конкурс на вакантные должности. Об этом на своей странице в соцсети написал временный внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

"Не упускайте возможности. Всем удачи! ЗАО "Кумтор Голд Компани" должно стать местом, где работают только настоящие и трудолюбивые профессионалы", - написал он.

На сайте компании ЗАО "Кумтор Голд Компани" размещены вакансии диетолога, бухгалтера, менеджера по проектам, специалиста по работе с персоналом и другие.

Также приглашаются студенты для прохождения летней практики на золотоизвлекательной фабрике.