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Тенгиз Болтурук: ЗАО "Кумтор Голд Компани" требуются специалисты

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- Бакыт Басарбек
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ЗАО "Кумтор Голд Компани" объявила конкурс на вакантные должности. Об этом на своей странице в соцсети написал временный внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

"Не упускайте возможности. Всем удачи! ЗАО "Кумтор Голд Компани" должно стать местом, где работают только настоящие и трудолюбивые профессионалы", - написал он.

На сайте компании ЗАО "Кумтор Голд Компани" размещены вакансии диетолога, бухгалтера, менеджера по проектам, специалиста по работе с персоналом и другие.

Также приглашаются студенты для прохождения летней практики на золотоизвлекательной фабрике.


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URL: https://www.vb.kg/402382
Теги:
Кумтор, студенты, трудоустройство, Кыргызстан
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