Иманалиев: В новом налоговом кодексе будет место и для зеленой экономики

Необходимо перевести весь Кыргызстан на рельсы зеленой экономики. Об этом на Консультационной встрече поставщиков и производителей зеленых технологий заявил первый заместитель министра экономики и финансов КР Данияр Иманалиев.

По его словам, 17 июня в парламенте целый день обсуждался вопросы нехватки воды в Чуйской области, что еще раз доказывает о необходимости внедрения в Кыргызстане зеленой экономики.

- Кыргызская Республика - низкоуглеродная страна и разница с другими государставми значительна. Один из источников выбросов парниковых газов- сектор энергетики, и транспорт мы также включаем в данный сектор. Транспорт занимает порядка 50 процентов энергетики, а 6.5 процентов - это наша промышленность, то есть сектор промышленности не является источником крупных выбросов. И поскольку как мы видим, большую часть составляет выбросы от транспорта, мы должны говорить о внедрении электромобилей.

У нас подготовлен отчет по национальному вкладу ОНУФ и скоро мы объявим о его результатах. Мы должны быть готовы к изменению климата. Для Кыргызстана важно конкурировать в тех сферах, где у нас есть возможность производства уникальных продуктов. И понятно, что это сектор экологический. Поэтому мы говорим, что наша страна - страна зеленой экономики и мы к этому стремимся.

Пользуясь кризисными проявлениями, мы должны предложить новые альтернативные зеленые технологии. Перевести весь Кыргызстан на рельсы зеленой экономики. Никто же не станет спорить, что в Израиле нет столько воды как у нас, при этом страна не из бедных, производит сельхозпродукцию, экспортирует. И мы сегодня должны говорить о концептуально новом уровне развития Кыргызстана.

Если мы говорим о транспорте, то необходимо перестать обсуждать газомоторную линейку транспорта, и внедрять только электромобили. Этим мы сможем снизить выбросы. Тоже самое в энергосекторе - мы можем предложить другой уровень развития и генерации.

У нас готовится новая редакция налогового кодекса. Будет отдельная группа по развитию зеленых принципов развития. Время не ждет, все меняется очень быстро. Мы не должны отставать от самых современных трендов", - сказал Иманалиев.

Напомним, сегодня в Минэкономики и финансов КР прошла Консультационная встреча поставщиков и производителей зеленых технологий, организованная Обьединением юридических лиц "Зеленый альянс Кыргызстана".