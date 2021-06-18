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В Бишкеке пройдет Круглый стол по обсуждению продовольственной безопасности

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке, 22 июня 2021 года, состоится Круглый стол по обсуждению продовольственной безопасности.

Мероприятие пройдет с участием представителей правительства, гражданского общества и фермерских хозяйств.

"На фоне сегодняшнего экономического кризиса в мире и пандемии остро стоит вопрос продовольственной безопасности. В Кыргызстане кризис усиливается и дефицитом воды в Центрально-Азиатском регионе. Тематика круглого стола призвана сфокусировать внимание общественности на вышеозвученных проблемах и совместными усилиями найти выход из ситуации", говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Круглый стол начнется в 12.00 часов и пройдет в здании газеты "Вечерний Бишкек" по адресу: Бишкек, Усенбаева, 2.


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URL: https://www.vb.kg/402388
Теги:
продовольствие, Бишкек, Кыргызстан
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