В Бишкеке пройдет Круглый стол по обсуждению продовольственной безопасности

В Бишкеке, 22 июня 2021 года, состоится Круглый стол по обсуждению продовольственной безопасности.

Мероприятие пройдет с участием представителей правительства, гражданского общества и фермерских хозяйств.

"На фоне сегодняшнего экономического кризиса в мире и пандемии остро стоит вопрос продовольственной безопасности. В Кыргызстане кризис усиливается и дефицитом воды в Центрально-Азиатском регионе. Тематика круглого стола призвана сфокусировать внимание общественности на вышеозвученных проблемах и совместными усилиями найти выход из ситуации", говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Круглый стол начнется в 12.00 часов и пройдет в здании газеты "Вечерний Бишкек" по адресу: Бишкек, Усенбаева, 2.