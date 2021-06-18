Погода
$ 84.34 - 84.74
€ 101.77 - 103.17

Дорога Бишкек - Кара-Балта: На участке продолжаются ремонтные работы

135  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По проекту усовершенствованию автодороги Бишкек-Ош протяженностью 52,5 км на участке Бишкек - Кара-Балта в селе Сокулук ведутся земляные работы по подготовке основания автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранскома КР.

По данным пресс-службы, в селе Полтавка также ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"Строительные работы выполнены на 72 процента. Как известно, строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек-Кара-Балта занимается подрядная компания СhinaRailway №5, реализующая Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 автодорога Бишкек-Ош, Фаза 4. В результате заключения дополнения к основному контракту с подрядной компанией участок автодороги Бишкек-Кара-Балта протяженностью 7,4 км (км 8,5 – 15,9) был передан СhinaRailway №5 - 21 июля 2020 года для реализации соответствующего проекта. На участке Киркостром были завершены работы по укладке дренажной трубы, ведутся также земляные работы по подготовке основания для укладки 6-ти полосного асфальтобетонного покрытия.

Вышеуказанный проект позволит улучшить национальную и региональную связность путем реконструкции и реабилитации примерно 52,1 километров важнейшего участка дороги Бишкек-Кара-Балта, и предусмотрит меры по обеспечению безопасности дорожного движения, такие как дорожные знаки, дорожная разметка, уличное освещение, парковки, автобусные остановки, парапеты и тротуары. Основная цель проекта – сократить транспортно-эксплуатационные затраты и время проезда для внутреннего и регионального транспортного потока. Это облегчит национальную и региональную торговлю, а также улучшит доступ сельских населенных пунктов к рынкам, медицинским и образовательным учреждениям.

Участок запроектирован по нормативам I-б-технической категории - магистральные улицы общегородского значения, со следующими геометрическими показателями:- число полос движения – 4 и 6;- расчетная нагрузка на ось – 11,5 тонн.

На всем протяжении проектного участка будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 14 см, верхний слой – 5 см, нижний слой – 9 см и органоминеральный слой толщиной 9 см. Кроме того, проектом предусмотрено ремонт мостов– 7 шт., малые искусственные сооружения – 671 шт., остановки – 114 шт, тротуары – 81 285 п/м строительство 6 новых подземных переходов и ремонт 4 существующих подземных переходов", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402389
Теги:
дороги, Кыргызстан, ремонт дорог, Минтранском
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  