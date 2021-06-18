Дорога Бишкек - Кара-Балта: На участке продолжаются ремонтные работы

По проекту усовершенствованию автодороги Бишкек-Ош протяженностью 52,5 км на участке Бишкек - Кара-Балта в селе Сокулук ведутся земляные работы по подготовке основания автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранскома КР.

По данным пресс-службы, в селе Полтавка также ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"Строительные работы выполнены на 72 процента. Как известно, строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек-Кара-Балта занимается подрядная компания СhinaRailway №5, реализующая Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 автодорога Бишкек-Ош, Фаза 4. В результате заключения дополнения к основному контракту с подрядной компанией участок автодороги Бишкек-Кара-Балта протяженностью 7,4 км (км 8,5 – 15,9) был передан СhinaRailway №5 - 21 июля 2020 года для реализации соответствующего проекта. На участке Киркостром были завершены работы по укладке дренажной трубы, ведутся также земляные работы по подготовке основания для укладки 6-ти полосного асфальтобетонного покрытия.

Вышеуказанный проект позволит улучшить национальную и региональную связность путем реконструкции и реабилитации примерно 52,1 километров важнейшего участка дороги Бишкек-Кара-Балта, и предусмотрит меры по обеспечению безопасности дорожного движения, такие как дорожные знаки, дорожная разметка, уличное освещение, парковки, автобусные остановки, парапеты и тротуары. Основная цель проекта – сократить транспортно-эксплуатационные затраты и время проезда для внутреннего и регионального транспортного потока. Это облегчит национальную и региональную торговлю, а также улучшит доступ сельских населенных пунктов к рынкам, медицинским и образовательным учреждениям.

Участок запроектирован по нормативам I-б-технической категории - магистральные улицы общегородского значения, со следующими геометрическими показателями:- число полос движения – 4 и 6;- расчетная нагрузка на ось – 11,5 тонн.

На всем протяжении проектного участка будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 14 см, верхний слой – 5 см, нижний слой – 9 см и органоминеральный слой толщиной 9 см. Кроме того, проектом предусмотрено ремонт мостов– 7 шт., малые искусственные сооружения – 671 шт., остановки – 114 шт, тротуары – 81 285 п/м строительство 6 новых подземных переходов и ремонт 4 существующих подземных переходов", - говорится в сообщении ведомства.