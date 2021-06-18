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Алмамбету Салиеву избрали меру пресечения

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- Бакыт Басарбек
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Экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца - до 16 августа. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Адвокат Салиева заявил, что они будут обжаловать это решение в Бишкекском городском суде.

Напомним, ГКНБ ранее задержал экс-заместителя руководителя Аппарата президента Алмамбета Салиева по факту незаконного обогащения.

По данным пресс-службы ГКНБ, Салиев, пользуясь покровительством экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.


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URL: https://www.vb.kg/402391
Теги:
задержание, Первомайский район, суд, Алмамбет Салиев, СИЗО
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