Алмамбету Салиеву избрали меру пресечения

Экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца - до 16 августа. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Адвокат Салиева заявил, что они будут обжаловать это решение в Бишкекском городском суде.

Напомним, ГКНБ ранее задержал экс-заместителя руководителя Аппарата президента Алмамбета Салиева по факту незаконного обогащения.

По данным пресс-службы ГКНБ, Салиев, пользуясь покровительством экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.