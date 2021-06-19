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Эксперты объяснили, почему в Узбекистане резко подорожала морковь

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В Узбекистане за последнюю неделю резко подорожала морковь. Эксперты объяснили, почему это произошло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в магазинах и на рынках столицы морковь продается по цене от 9 тысяч сумов до 11 тысяч сумов за кг. Примерно два месяца назад розничные цены на морковь были 2-3 раза ниже, хотя привычная картина должна быть выглядеть по-другому – появление на рынке урожая текущего года в апреле и постепенное увеличение его объемов – как минимум не позволяют расти ценам на эти овощи, а зачастую приводит и к плавному снижению цен.

В чем причины столь "нетрадиционного" поведения цен на морковь в нынешнем сезоне? По мнению экспертов EastFruit, главная причина кроется в аномальной динамике цен на рынке России, где морковь уже в шутку называют новым символом богатства.

В Узбекистане среднедушевое потребление моркови выше, чем в странах Восточной Европы. И главная причина высокого потребления моркови кроется в том, что морковь является важнейшим компонентом знаменитого узбекского плова. Согласно народному рецепту, в приготовлении этого блюда в расчете на один кг риса используют не менее одного кг моркови. Хотя до недавнего времени себестоимость плова определялась ценами на мясо, риса и растительного масла, то при текущих ценах на морковь, ее удельный вес в себестоимости приготовления плова становится всё более весомой.

В Узбекистане, кстати, в этом есть доля правды: в последние несколько лет мясо и рис сильно подорожали. Поэтому многие заметили, что для снижения себестоимости, в "кафешный" или уличный плов стали добавлять много моркови – т.к. она была сравнительно более дешёвой. Однако сейчас ситуация стала резко меняться, ведь цены на морковь буквально бьют рекорды.

Важно также заметить, что для плова молодую морковь не используют – должно пройти хотя-бы пару месяцев после её уборки. Поэтому "старая морковь" пользуется спросом, даже когда на рынке появляется продукция нового урожая именно потому, что она предпочтительнее для приготовления узбекского плова.

В апреле 2021 года резко выросли цены на морковь прошлогоднего урожая. Набравшие "высоту" в начале мая, цены на прошлогоднюю морковь в Узбекистане не снижаются, а напротив – продолжают расти, правда, более медленным темпом. Хотя привычная картина по идее должна быть иной, появление на рынке урожая текущего года и постепенное увеличение его объемов как минимум не позволяют расти ценам на прошлогоднюю морковь.

Как видно из графика, по состоянию на 11 июня 2021 года оптовые цены на морковь прошлогоднего урожая в 5 раз выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

При этом поведение цен на морковь в Узбекистане целом повторяет динамику цен на этот продукт на основном экспортном рынке сбыта плодоовощной продукции Узбекистана – в России, а также в соседнем Таджикистане.


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URL: https://www.vb.kg/402397
Теги:
продовольствие, Узбекистан, цены
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